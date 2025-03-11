https://sarabic.ae/20250311/حماس-تعلن-بدء-جولة-جديدة-من-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-مع-إسرائيل-1098590415.html

حماس تعلن بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل

حماس تعلن بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنها تتعامل بكل "مسؤولية وإيجابية" في هذه المفاوضات. 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T23:55+0000

2025-03-11T23:55+0000

2025-03-11T23:55+0000

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لحركة حماس أنه "بدأت اليوم جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وتتعامل حركة حماس بكل مسؤولية وإيجابية في هذه المفاوضات، بما فيها المفاوضات مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن".وأعربت حركة حماس عن أملها أن تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، "مما يمهد الطريق لوقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى".وكانت قناة "كان 11" الإسرائيلية قد ذكرت أن هناك اتصالات بين حركة حماس والإدارة الأمريكية، أعلن عنها مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن آدم بوهلر، الذي صرح أنه التقى بممثلين عن الحركة في إطار الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين والتعرف على مطالبها لإنهاء الحرب.وذكر بوهلر أن "بعض مطالب حماس تبدو معقولة نسبيا ويمكن العمل عليها"، مشيرا إلى أن حركة حماس عرضت اتفاقا شاملا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، مقابل تفكيكها العسكري والسياسي، حسبما ذكرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية.وقال بوهلر إن "حماس تعهدت بعدم القيام بأي نشاط عسكري أو سياسي، ووجدت أن هذا ليس عرضا أوليا سيئا". وأضاف أن الولايات المتحدة ستعمل بالتعاون مع دول أخرى على ضمان عدم وجود أنفاق أو نشاط عسكري، ومنع حماس من الانخراط في السياسة مستقبلا.جدير بالذكر أنه، وبعد عدة شهور من المفاوضات المكثفة في العاصمتين المصرية القاهرة والقطرية الدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة بالدفع بالطرفين الإسرائيلي وحركة حماس للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2025، حيث تم خلال المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، تنفيذ عملية تبادل أسرى بين الطرفين، حيث أطلقت إسرائيل سراح أكثر من 1700 أسير فلسطيني، بينهم من ذوي الأحكام العالية ومعتقلين من قطاع غزة، بينما أفرجت حركة حماس عن 33 رهينة إسرائيلية، بينهم 8 جثث و5 عمال تايلنديين.ورغم أن الاتفاق بين الطرفين نص على دخول الطرفين في مفاوضات المرحلة الثانية بعد 16 يوما من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ومع انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما، ترفض الحكومة الإسرائيلية الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة تباعا، وتطالب بتمديد المرحلة الأولى وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، تحت تهديد العودة للقتال وتشديد الحصار.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو إلى البدء فورا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشددا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20250310/حماس-ندين-ونرفض-خرق-إسرائيل-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-وعدم-التزامها-بالانسحاب-من-فيلادلفيا-1098558109.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة