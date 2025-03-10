https://sarabic.ae/20250310/حماس-ندين-ونرفض-خرق-إسرائيل-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-وعدم-التزامها-بالانسحاب-من-فيلادلفيا-1098558109.html

حماس: ندين ونرفض خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزامها بالانسحاب من فيلادلفيا

حماس: ندين ونرفض خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزامها بالانسحاب من فيلادلفيا

سبوتنيك عربي

أكدت حركة حماس، اليوم الاثنين، أن "استكمال المفاوضات هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أن "أي مماطلة تعني تلاعباً بمصيرهم ومشاعر... 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T15:30+0000

2025-03-10T15:30+0000

2025-03-10T15:30+0000

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وأعلنت حماس، في بيان لها، "إدانتها ورفضها خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالخفض التدريجي لقواته في محور صلاح الدين "فيلادلفيا" خلال المرحلة الأولى، ولم يلتزم ببدء الانسحاب منه في اليوم الـ42 حسب الاتفاق".وأكدت أن "هذا الانتهاك الصارخ يمثل خرقاً واضحًا للاتفاق ومحاولة مكشوفة لإفشاله وتفريغه من مضمونه"، مضيفة أن "استمرار هذه الخروقات يؤكد نهج الاحتلال القائم على عدم احترام الاتفاقيات والتلاعب بالالتزامات الدولية".وأوضح البيان أن "هذه الانتهاكات تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم في الضغط على الاحتلال للوفاء بتعهداته وإنهاء وجوده في محور صلاح الدين "فيلادلفيا" فورًا، مطالبا الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان انسحاب الاحتلال واستئناف مفاوضات المرحلة الثانية.وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل قبلت دعوة الوسطاء بدعم من الولايات المتحدة، وسترسل وفدًا إلى إسرائيل يوم الاثنين في مسعى لدفع المفاوضات إلى الأمام".وكان وفد من حركة حماس قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة الماضية، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، والتي استمرت لمدة ستة أسابيع (42 يومًا) على وقف إطلاق النار بين الطرفين وإطلاق سراح 33 محتجزًا من الإسرائيليين.وفي مقابل ذلك، تقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة لإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا.وانتهت المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، قبل أيام دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي