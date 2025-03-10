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https://sarabic.ae/20250310/تقرير-يكشف-عن-عائد-قذر-سيعود-على-إسرائيل-بعد-قطعها-الكهرباء-عن-غزة-1098543558.html
تقرير يكشف عن عائد "قذر" سيعود على إسرائيل بعد قطعها الكهرباء عن غزة
تقرير يكشف عن عائد "قذر" سيعود على إسرائيل بعد قطعها الكهرباء عن غزة
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية، عن مردود "قذر" سيعود على إسرائيل، بعد قرارها بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T07:00+0000
2025-03-10T07:00+0000
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وحذرت صحيفة "يسرائيل هيوم" من خطورة هذه الخطوة، مشيرة إلى أن هناك خط كهرباء واحد فقط يمتد من إسرائيل إلى غزة، وهو المسؤول عن تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في القطاع.وأكدت الصحيفة أن انقطاع الكهرباء بشكل كامل سيجبر سكان غزة على تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر، مما قد يتسبب في وصولها إلى السواحل الإسرائيلية.ووجّه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت سابق، شركة الكهرباء الإسرائيلية، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، في إطار زيادة الضغوط على حركة "حماس" الفلسطينية.وقال كوهين، في تصريحات له، إنه أوعز بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده ستوظف الوسائل كافة لإعادة جميع المختطفين وضمان أن لا تظل "حماس" في غزة، بعد الحرب، على حد قوله.وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات تلفزيونية، إن "إعلان الاحتلال قطع الكهرباء اليوم، هو سلوك يؤكد إمعانه في استكمال حرب الإبادة ضد غزة عبر استخدام سياسة التجويع".واعتبر القرار "استهتارا واضحا لكل القوانين والأعراف الدولية"، داعيًا إلى سرعة تطبيق قرارات القمة العربية الأخيرة الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله.وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الشهر الماضي، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن "تدمير 80% من معدات ومقدرات الشركة".ونقلت وكالة أنباء "معا"، عن محمد ثابت، المتحدث باسم شركة الكهرباء، أن "قوات الاحتلال تعمّدت تدمير مقرات الشركة وخطوط الكهرباء"، موضحاً أن "نسبة الدمار تجاوزت 80%".يشار إلى أن الشركة قدّرت الخسائر المبدئية في الأماكن، التي تمكنت فرقها من الوصول إليها بنحو 450 مليون دولار، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب ستتطلب مليارات الدولارات، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته.وأظهر تقرير للأمم المتحدة، نُشر العام الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة، قد تستغرق حتى عام 2040، على الأقل، بل وقد يمتد لأبعد من ذلك.
https://sarabic.ae/20250309/إسرائيل-تقرر-قطع-الكهرباء-عن-قطاع-غزة-1098530846.html
https://sarabic.ae/20250310/الخارجية-الأمريكية-سنرحل-مؤيدي-حماس-وإلغاء-تأشيراتهم-وتصاريح-إقامتهم-في-الولايات-المتحدة-1098541741.html
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غزة, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
غزة, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

تقرير يكشف عن عائد "قذر" سيعود على إسرائيل بعد قطعها الكهرباء عن غزة

07:00 GMT 10.03.2025
© AP Photo / Oded Baliltyناس يشاهدون غروب الشمس على أحد الشواطئ في تل أبيب، إسرائيل، 18 يناير/ كانون الثاني 2025
ناس يشاهدون غروب الشمس على أحد الشواطئ في تل أبيب، إسرائيل، 18 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
ناس يشاهدون غروب الشمس على أحد الشواطئ في تل أبيب، إسرائيل، 18 يناير/ كانون الثاني 2025
© AP Photo / Oded Balilty
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كشفت تقارير إسرائيلية، عن مردود "قذر" سيعود على إسرائيل، بعد قرارها بوقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء.
وحذرت صحيفة "يسرائيل هيوم" من خطورة هذه الخطوة، مشيرة إلى أن هناك خط كهرباء واحد فقط يمتد من إسرائيل إلى غزة، وهو المسؤول عن تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في القطاع.
وأكدت الصحيفة أن انقطاع الكهرباء بشكل كامل سيجبر سكان غزة على تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر، مما قد يتسبب في وصولها إلى السواحل الإسرائيلية.
ووجّه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت سابق، شركة الكهرباء الإسرائيلية، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، في إطار زيادة الضغوط على حركة "حماس" الفلسطينية.
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
إسرائيل تقرر قطع الكهرباء عن قطاع غزة
أمس, 15:13 GMT
وقال كوهين، في تصريحات له، إنه أوعز بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن بلاده ستوظف الوسائل كافة لإعادة جميع المختطفين وضمان أن لا تظل "حماس" في غزة، بعد الحرب، على حد قوله.
وقال المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في تصريحات تلفزيونية، إن "إعلان الاحتلال قطع الكهرباء اليوم، هو سلوك يؤكد إمعانه في استكمال حرب الإبادة ضد غزة عبر استخدام سياسة التجويع".
واعتبر القرار "استهتارا واضحا لكل القوانين والأعراف الدولية"، داعيًا إلى سرعة تطبيق قرارات القمة العربية الأخيرة الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله.
وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الشهر الماضي، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن "تدمير 80% من معدات ومقدرات الشركة".
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
الخارجية الأمريكية: سيتم ترحيل مؤيدي "حماس" وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة
02:08 GMT
ونقلت وكالة أنباء "معا"، عن محمد ثابت، المتحدث باسم شركة الكهرباء، أن "قوات الاحتلال تعمّدت تدمير مقرات الشركة وخطوط الكهرباء"، موضحاً أن "نسبة الدمار تجاوزت 80%".
يشار إلى أن الشركة قدّرت الخسائر المبدئية في الأماكن، التي تمكنت فرقها من الوصول إليها بنحو 450 مليون دولار، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب ستتطلب مليارات الدولارات، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة، نُشر العام الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة، قد تستغرق حتى عام 2040، على الأقل، بل وقد يمتد لأبعد من ذلك.
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