https://sarabic.ae/20250309/حماس-قرار-إعلان-قطع-الكهرباء-عن-غزة-استهتار-واضح-لكل-القوانين-والأعراف-الدولية-1098535291.html

"حماس": قرار إعلان قطع الكهرباء عن غزة استهتار واضح لكل القوانين والأعراف الدولية

"حماس": قرار إعلان قطع الكهرباء عن غزة استهتار واضح لكل القوانين والأعراف الدولية

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم، اليوم الأحد، بأن "إسرائيل قطعت ‎الكهرباء عن قطاع ‎غزة عملياً، منذ بدء حربها في أكتوبر(تشرين الأول) 2023". 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T17:54+0000

2025-03-09T17:54+0000

2025-03-09T17:54+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093503363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22f99933dc49facdfd2273fbd07735ba.jpg

وقال قاسم، في تصريحات تليفزيونية، إن "إعلان الاحتلال قطع الكهرباء اليوم، هو سلوك يؤكد إمعانه في استكمال حرب الإبادة ضد غزة عبر استخدام سياسة التجويع".واعتبر القرار "استهتارا واضحا لكل القوانين والأعراف الدولية"، داعيًا إلى سرعة تطبيق قرارات القمة العربية الأخيرة الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله.ووجّه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت سابق، شركة الكهرباء الإسرائيلية، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة، في إطار زيادة الضغوط على حركة حماس.وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، الشهر الماضي، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن "تدمير 80% من معدات ومقدرات الشركة".ونقلت وكالة أنباء "معا"، عن محمد ثابت، المتحدث باسم شركة الكهرباء، أن "قوات الاحتلال تعمّدت تدمير مقرات الشركة وخطوط الكهرباء"، موضحاً أن "نسبة الدمار تجاوزت 80%".وأظهر تقرير للأمم المتحدة، نُشر العام الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة، قد تستغرق حتى عام 2040، على الأقل، بل وقد يمتد لأبعد من ذلك.وتُظهر بيانات الأقمار الاصطناعية، التي نشرتها الأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن "ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أي ما يزيد عن 170 ألف مبنى (نحو 69% من إجمالي المباني)، قد تهدمت أو سويت بالأرض، وتشمل هذه الإحصائية ما مجموعه 245,123 وحدة سكنية"، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ويحتاج حاليًا أكثر من 1.8 مليون شخص في غزة إلى مأوى، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.وأفاد تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي، بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2024، وشملت الأضرار المباني السكنية والتجارية والمصانع والمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة، كما أظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن إمدادات المياه المتاحة حاليًا تقل عن ربع الإمدادات، التي كانت متوفرة قبل الحرب، في حين تضررت ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق بشكل بالغ.

https://sarabic.ae/20250309/بعد-لقائها-مع-المخابرات-المصرية-حماس-تعلن-موافقتها-على-تشكيل-لجنة-لإدارة-قطاع-غزة-1098515802.html

https://sarabic.ae/20250308/بيان-فرنسي-ألماني-إيطالي-بريطاني-يؤيد-الخطة-العربية-لإعمار-غزة-1098499054.html

https://sarabic.ae/20250308/حماس-تؤكد-أن-المناقشات-جارية-مع-الوسطاء-لبدء-المرحلة-الثانية-من-مفاوضات-غزة-1098514989.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم