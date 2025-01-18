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شركة الكهرباء في قطاع غزة: فقدنا 80% من معداتنا ومستعدون لإعادة التشغيل
شركة الكهرباء في قطاع غزة: فقدنا 80% من معداتنا ومستعدون لإعادة التشغيل
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن "تدمير 80% من معدات ومقدرات الشركة". 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T12:43+0000
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ونقلت وكالة أنباء "معا"، عن محمد ثابت، المتحدث باسم شركة الكهرباء، أن "قوات الاحتلال تعمّدت تدمير مقرات الشركة وخطوط الكهرباء"، موضحاً أن "نسبة الدمار تجاوزت 80%".وأعرب ثابت، في الوقت ذاته، عن ترحيب الشركة باتفاق وقف إطلاق النار في لاقطاع، معتبرةً إياه "خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في القطاع والمنطقة".وأكد المتحدث استعداد وجاهزية الشركة التامة للبدء فورا في إعادة تشغيل المرافق الحيوية وربطها بالتيار الكهربائي، لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية للمواطنين بأسرع وقت ممكن.يشار إلى أن الشركة قّدرت الخسائر المبدئية في الأماكن، التي تمكنت فرقها من الوصول إليها بنحو 450 مليون دولار، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب ستتطلب مليارات الدولارات، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته.وأظهر تقرير للأمم المتحدة، نُشر العام الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة، قد يستغرق حتى عام 2040 على الأقل، بل وقد يمتد لأبعد من ذلك.وتُظهر بيانات الأقمار الاصطناعية، التي نشرتها الأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن "ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أي ما يزيد عن 170 ألف مبنى (نحو 69% من إجمالي المباني)، قد تهدمت أو سويت بالأرض، وتشمل هذه الإحصائية ما مجموعه 245,123 وحدة سكنية"، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ويحتاج حاليًا أكثر من 1.8 مليون شخص في غزة إلى مأوى، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.وأفاد تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2024، وشملت الأضرار المباني السكنية والتجارية والمصانع والمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة، كما أظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن إمدادات المياه المتاحة حاليًا تقل عن ربع الإمدادات التي كانت متوفرة قبل الحرب، في حين تضررت ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق بشكل بالغ.
https://sarabic.ae/20250118/وزير-الصحة-المصري-يصل-إلى-معبر-رفح-لمتابعة-الاستعدادات-لدخول-المساعدات-إلى-غزة-صور-1096904624.html
https://sarabic.ae/20250117/محمود-عباس-يؤكد-أن-السلطة-الفلسطينية-مستعدة-لتحمل-المسؤولية-الكاملة-في-غزة-1096886982.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

شركة الكهرباء في قطاع غزة: فقدنا 80% من معداتنا ومستعدون لإعادة التشغيل

12:43 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن "تدمير 80% من معدات ومقدرات الشركة".
ونقلت وكالة أنباء "معا"، عن محمد ثابت، المتحدث باسم شركة الكهرباء، أن "قوات الاحتلال تعمّدت تدمير مقرات الشركة وخطوط الكهرباء"، موضحاً أن "نسبة الدمار تجاوزت 80%".
وأعرب ثابت، في الوقت ذاته، عن ترحيب الشركة باتفاق وقف إطلاق النار في لاقطاع، معتبرةً إياه "خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في القطاع والمنطقة".
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وأكد المتحدث استعداد وجاهزية الشركة التامة للبدء فورا في إعادة تشغيل المرافق الحيوية وربطها بالتيار الكهربائي، لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية للمواطنين بأسرع وقت ممكن.
وأوضح ثابت أن "الشركة وضعت خططاً جاهزة للقيام بذلك، وتُكثف جهودها للبدء في صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع توزيع الكهرباء، التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الأحداث الأخيرة".
يشار إلى أن الشركة قّدرت الخسائر المبدئية في الأماكن، التي تمكنت فرقها من الوصول إليها بنحو 450 مليون دولار، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب ستتطلب مليارات الدولارات، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة، نُشر العام الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة، قد يستغرق حتى عام 2040 على الأقل، بل وقد يمتد لأبعد من ذلك.
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أمس, 18:21 GMT
وتُظهر بيانات الأقمار الاصطناعية، التي نشرتها الأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن "ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أي ما يزيد عن 170 ألف مبنى (نحو 69% من إجمالي المباني)، قد تهدمت أو سويت بالأرض، وتشمل هذه الإحصائية ما مجموعه 245,123 وحدة سكنية"، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ويحتاج حاليًا أكثر من 1.8 مليون شخص في غزة إلى مأوى، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
وأفاد تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2024، وشملت الأضرار المباني السكنية والتجارية والمصانع والمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة، كما أظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن إمدادات المياه المتاحة حاليًا تقل عن ربع الإمدادات التي كانت متوفرة قبل الحرب، في حين تضررت ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق بشكل بالغ.
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