وزير الصحة المصري يصل إلى معبر رفح لمتابعة الاستعدادات لدخول المساعدات إلى غزة... صور
© Sputnik . MAISSOUN ABALHASSANالشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية تستعد للدخول للجانب الفلسطيني عند معبر رفح
© Sputnik . MAISSOUN ABALHASSAN
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تفقد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، الحجر الصحي في معبر رفح البري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم الصحي لسكان قطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن "الجولة تضمنت الاطمئنان على توافر الطعوم اللازمة للوافدين، بما في ذلك تطعيمات شلل الأطفال (سابين وسولك)، وتطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف".
تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة..— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 18, 2025
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد الحجر الصحي بمعبر رفح البري pic.twitter.com/WhGXRvDLXa
وشملت الجولة، تفقد التجهيزات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية، مثل القفازات الطبية والأقنعة الطبية الجراحية، إلى جانب توافر الأجهزة الطبية للكشف عن درجة الحرارة عن بُعد، وقياس السكر في الدم والضغط ونسبة الأكسجين، بالإضافة إلى اختبارات لبعض الأمراض ذات الأهمية الوبائية.
تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة..— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 18, 2025
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد اصطفاف سيارات الإسعاف في مركز أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء pic.twitter.com/sA6wp9rALF
كما اطلع الوزير المصري على عملية تحرير "كارت الصحة العامة" لمتابعة الحالة الصحية للوافدين بعد مغادرتهم المعبر، وشدد على ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالوافدين لضمان استكمال المراقبة الصحية.
ورافق الوزير خلال الجولة عدد من المسؤولين، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء.