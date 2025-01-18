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وزير الصحة المصري يصل إلى معبر رفح لمتابعة الاستعدادات لدخول المساعدات إلى غزة... صور
وزير الصحة المصري يصل إلى معبر رفح لمتابعة الاستعدادات لدخول المساعدات إلى غزة... صور
سبوتنيك عربي
تفقد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، الحجر الصحي في معبر رفح البري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن "الجولة تضمنت الاطمئنان على توافر الطعوم اللازمة للوافدين، بما في ذلك تطعيمات شلل الأطفال (سابين وسولك)، وتطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف".وشملت الجولة، تفقد التجهيزات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية، مثل القفازات الطبية والأقنعة الطبية الجراحية، إلى جانب توافر الأجهزة الطبية للكشف عن درجة الحرارة عن بُعد، وقياس السكر في الدم والضغط ونسبة الأكسجين، بالإضافة إلى اختبارات لبعض الأمراض ذات الأهمية الوبائية.كما اطلع الوزير المصري على عملية تحرير "كارت الصحة العامة" لمتابعة الحالة الصحية للوافدين بعد مغادرتهم المعبر، وشدد على ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالوافدين لضمان استكمال المراقبة الصحية.ورافق الوزير خلال الجولة عدد من المسؤولين، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء.
https://sarabic.ae/20250117/المستشفيات-المصرية-في-شمال-سيناء-تتم-استعدادات-ضخمة-لاستقبال-المصابين-من-غزة-فيديو-1096885976.html
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وزير الصحة المصري يصل إلى معبر رفح لمتابعة الاستعدادات لدخول المساعدات إلى غزة... صور

12:08 GMT 18.01.2025
© Sputnik . MAISSOUN ABALHASSANالشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية تستعد للدخول للجانب الفلسطيني عند معبر رفح
الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية تستعد للدخول للجانب الفلسطيني عند معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Sputnik . MAISSOUN ABALHASSAN
تابعنا عبر
تفقد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، الحجر الصحي في معبر رفح البري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتقديم جميع أشكال الدعم الصحي لسكان قطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن "الجولة تضمنت الاطمئنان على توافر الطعوم اللازمة للوافدين، بما في ذلك تطعيمات شلل الأطفال (سابين وسولك)، وتطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف".
وشملت الجولة، تفقد التجهيزات الطبية وأدوات الوقاية الشخصية، مثل القفازات الطبية والأقنعة الطبية الجراحية، إلى جانب توافر الأجهزة الطبية للكشف عن درجة الحرارة عن بُعد، وقياس السكر في الدم والضغط ونسبة الأكسجين، بالإضافة إلى اختبارات لبعض الأمراض ذات الأهمية الوبائية.
كما اطلع الوزير المصري على عملية تحرير "كارت الصحة العامة" لمتابعة الحالة الصحية للوافدين بعد مغادرتهم المعبر، وشدد على ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بالوافدين لضمان استكمال المراقبة الصحية.
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أمس, 16:50 GMT
ورافق الوزير خلال الجولة عدد من المسؤولين، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء.
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