https://sarabic.ae/20250117/المستشفيات-المصرية-في-شمال-سيناء-تتم-استعدادات-ضخمة-لاستقبال-المصابين-من-غزة-فيديو-1096885976.html

المستشفيات المصرية في شمال سيناء تتم استعدادات ضخمة لاستقبال المصابين من غزة... فيديو

المستشفيات المصرية في شمال سيناء تتم استعدادات ضخمة لاستقبال المصابين من غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

أتمت المستشفيات المصرية في محافظة شمال سيناء استعدادات ضخمة لاستقبال المصابين من قطاع غزة، وذلك في سياق الدعم الطبي والإنساني المقدم للشعب الفلسطيني. 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T16:50+0000

2025-01-17T16:50+0000

2025-01-17T16:50+0000

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وأفادت قناة القاهرة الإخبارية بأنه تم تجهيز شحنات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للفلسطينيين، وتتضمن هذه الشحنات مواد غذائية وخيامًا وأدوات معيشية أساسية يحتاجها سكان قطاع غزة في ظل الظروف الحالية.وأشارت القناة إلى وجود حركة نشطة للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية في مدينة العريش المصرية، حيث تستعد هذه الشاحنات للانطلاق إلى قطاع غزة في أقرب وقت، فيما عبر الشعب الفلسطيني عن سعادته بوصول هذه الشحنات، حيث اصطفت مئات الشاحنات استعدادًا لدخولها إلى الأراضي الفلسطينية.وأكدت القناة أن مؤسسات الدولة المصرية، بقيادة الحكومة، حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نظرًا للوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه، لافتة إلى أن المستشفيات المصرية في شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة استقبلت بالفعل مئات المصابين، وأن الدولة المصرية توفر لهم كافة الإمكانيات اللازمة لتلقي الرعاية الطبية.وفيما يتعلق بالاستعدادات المصرية في شمال سيناء، ذكرت القناة أن هناك تحضيرات مكثفة جارية لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بهدف ضمان وصولها بشكل آمن ودون أي معوقات.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد علق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء الماضي، بعد جهود وساطة مصرية قطرية أمريكية تواصلت على مدار عام.وقال السيسي في بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أرحب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية".وشدد السيسي في بيانه على "الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع".واختتم الرئيس المصري بالتأكيد على أن بلاده "ستظل دائماً وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكاً مخلصاً في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

https://sarabic.ae/20250117/رئيس-وزراء-قطر-منتقدو-دورنا-في-اتفاق-غزة-لم-يقدموا-شيئا-سوى-الصراخ-1096885218.html

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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي