الخارجية الأمريكية: سنرحل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة

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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
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https://sarabic.ae/20250310/الخارجية-الأمريكية-سنرحل-مؤيدي-حماس-وإلغاء-تأشيراتهم-وتصاريح-إقامتهم-في-الولايات-المتحدة-1098541741.html
الخارجية الأمريكية: سنرحل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة
الخارجية الأمريكية: سنرحل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، بأن مؤيدي حركة "حماس" الفلسطينية سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وسيتم إلغاء تأشيراتهم وإقاماتهم. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T02:08+0000
2025-03-10T02:08+0000
وزير الخارجية الأمريكي
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" معلقا على خبر اعتقال حرس الحدود الأمريكي للناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل، الذي كان يحتج على إسرائيل في جامعة كولومبيا، "سنلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يمكن ترحيلهم".وكان محمود خليل في شقته المملوكة للجامعة على بعد مبان من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، عندما دخل العديد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى المبنى واقتادوه إلى الحجز، وقاموا بإلغاء بطاقته الخضراء وفقا لما كشفته محاميته إيمي جرير للوكالة الأمريكية.ويشار إلى أن البطاقة الخضراء تسمح للأشخاص من غير مواطني الولايات المتحدة الأمريكية بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250309/مرونة-حماس-وتعنت-إسرائيل-ما-إمكانية-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1098538482.html
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وزير الخارجية الأمريكي, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الخارجية الأمريكي, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الخارجية الأمريكية: سنرحل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة

02:08 GMT 10.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، بأن مؤيدي حركة "حماس" الفلسطينية سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وسيتم إلغاء تأشيراتهم وإقاماتهم.
واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" معلقا على خبر اعتقال حرس الحدود الأمريكي للناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل، الذي كان يحتج على إسرائيل في جامعة كولومبيا، "سنلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يمكن ترحيلهم".
وكان محمود خليل في شقته المملوكة للجامعة على بعد مبان من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، عندما دخل العديد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى المبنى واقتادوه إلى الحجز، وقاموا بإلغاء بطاقته الخضراء وفقا لما كشفته محاميته إيمي جرير للوكالة الأمريكية.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
مرونة "حماس" وتعنت إسرائيل.. ما إمكانية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
أمس, 20:21 GMT
ويشار إلى أن البطاقة الخضراء تسمح للأشخاص من غير مواطني الولايات المتحدة الأمريكية بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.
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