https://sarabic.ae/20250310/الخارجية-الأمريكية-سنرحل-مؤيدي-حماس-وإلغاء-تأشيراتهم-وتصاريح-إقامتهم-في-الولايات-المتحدة-1098541741.html
الخارجية الأمريكية: سنرحل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة
الخارجية الأمريكية: سنرحل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، بأن مؤيدي حركة "حماس" الفلسطينية سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وسيتم إلغاء تأشيراتهم وإقاماتهم. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T02:08+0000
2025-03-10T02:08+0000
2025-03-10T02:08+0000
وزير الخارجية الأمريكي
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" معلقا على خبر اعتقال حرس الحدود الأمريكي للناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل، الذي كان يحتج على إسرائيل في جامعة كولومبيا، "سنلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يمكن ترحيلهم".وكان محمود خليل في شقته المملوكة للجامعة على بعد مبان من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، عندما دخل العديد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى المبنى واقتادوه إلى الحجز، وقاموا بإلغاء بطاقته الخضراء وفقا لما كشفته محاميته إيمي جرير للوكالة الأمريكية.ويشار إلى أن البطاقة الخضراء تسمح للأشخاص من غير مواطني الولايات المتحدة الأمريكية بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250309/مرونة-حماس-وتعنت-إسرائيل-ما-إمكانية-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1098538482.html
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وزير الخارجية الأمريكي, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الخارجية الأمريكي, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الخارجية الأمريكية: سنرحل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، بأن مؤيدي حركة "حماس" الفلسطينية سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وسيتم إلغاء تأشيراتهم وإقاماتهم.
واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" معلقا على خبر اعتقال حرس الحدود الأمريكي للناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل، الذي كان يحتج على إسرائيل في جامعة كولومبيا، "سنلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء
لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يمكن ترحيلهم".
وكان محمود خليل في شقته المملوكة للجامعة على بعد مبان من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، عندما دخل العديد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى المبنى واقتادوه إلى الحجز، وقاموا بإلغاء بطاقته الخضراء وفقا لما كشفته محاميته إيمي جرير للوكالة الأمريكية.
ويشار إلى أن البطاقة الخضراء تسمح للأشخاص من غير مواطني الولايات المتحدة الأمريكية بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.