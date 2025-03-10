https://sarabic.ae/20250310/الخارجية-الأمريكية-سنرحل-مؤيدي-حماس-وإلغاء-تأشيراتهم-وتصاريح-إقامتهم-في-الولايات-المتحدة-1098541741.html

الخارجية الأمريكية: سنرحل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة

الخارجية الأمريكية: سنرحل مؤيدي حماس وإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم في الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الاثنين، بأن مؤيدي حركة "حماس" الفلسطينية سيتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، وسيتم إلغاء تأشيراتهم وإقاماتهم. 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T02:08+0000

2025-03-10T02:08+0000

2025-03-10T02:08+0000

وزير الخارجية الأمريكي

حركة حماس

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" معلقا على خبر اعتقال حرس الحدود الأمريكي للناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل، الذي كان يحتج على إسرائيل في جامعة كولومبيا، "سنلغي التأشيرات والبطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يمكن ترحيلهم".وكان محمود خليل في شقته المملوكة للجامعة على بعد مبان من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، عندما دخل العديد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى المبنى واقتادوه إلى الحجز، وقاموا بإلغاء بطاقته الخضراء وفقا لما كشفته محاميته إيمي جرير للوكالة الأمريكية.ويشار إلى أن البطاقة الخضراء تسمح للأشخاص من غير مواطني الولايات المتحدة الأمريكية بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.

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وزير الخارجية الأمريكي, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم