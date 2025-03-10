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https://sarabic.ae/20250310/الكشف-عن-تفاصيل-جديدة-حول-خطة-ترامب-ترحيل-سكان-غزة-1098544778.html
الكشف عن تفاصيل جديدة حول خطة ترامب ترحيل سكان غزة
الكشف عن تفاصيل جديدة حول خطة ترامب ترحيل سكان غزة
سبوتنيك عربي
كشف وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، أمام الكنيست عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في إسرائيل والولايات المتحدة، تهدف إلى تنفيذ خطة سابقة... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T08:02+0000
2025-03-10T08:02+0000
العالم العربي
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
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وأوضح سموتريتش أن الخطة، التي كانت تفاصيلها غامضة حتى وقت قريب، تشمل ترحيل 5000 شخص يوميًا على مدار عام كامل، أو 10000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر، وبحسبة سريعة، فإن ذلك يعني ترحيل ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني، أي نحو ثلثي سكان القطاع، حسبما نقلت قناة "العربية".ومع ذلك، يواجه سموتريتش تحديات كبيرة، خاصة بعد رفض الدول العربية للخطة منذ إعلان ترامب عنها قبل أكثر من شهر، وقد قدمت القمة العربية غير العادية، التي عقدت في القاهرة، الأسبوع الماضي، خطة بديلة تركز على إعادة إعمار غزة مع الإبقاء على سكانها.واعتبر سموتريتش أن "خطة ترامب قد تغير المنطقة بأكملها"، لكنه أقر بوجود صعوبات جمة في تنفيذها، متوقعًا أن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً.من جهة أخرى، طرحت مصر خلال القمة العربية خطة لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى. وتتضمن الخطة مرحلتين لإعادة الإعمار وإنشاء صندوق تحت إشراف دولي.يذكر أن ترامب أثار غضبًا عالميًا عندما طرح فكرة السيطرة على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع تهجير سكانها الفلسطينيين إلى مصر والأردن، فيما اتحدت الدول العربية لمعارضة هذا المقترح وتقديم حلول بديلة.وفي وقت سابق، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، يوم السبت الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار على قطاع غزة.ونشرت الحركة بيانا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء يوم السبت، حملَّت من خلاله حكومة نتنياهو، مسؤولية تداعيات الحصار على الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.وقالت "حماس" في بيانها: "تمعن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة، عبر ارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي، على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، من خلال التجويع والحرمان من وسائل الحياة الأساسية، وذلك لليوم السابع على التوالي".
https://sarabic.ae/20250310/تقرير-يكشف-عن-عائد-قذر-سيعود-على-إسرائيل-بعد-قطعها-الكهرباء-عن-غزة-1098543558.html
https://sarabic.ae/20250306/حركة-حماس-تعلق-على-تهديدات-ترامب-تعقد-مسائل-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1098429098.html
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العالم العربي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم العربي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

الكشف عن تفاصيل جديدة حول خطة ترامب ترحيل سكان غزة

08:02 GMT 10.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025.
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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كشف وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، أمام الكنيست عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في إسرائيل والولايات المتحدة، تهدف إلى تنفيذ خطة سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه، إلى جانب توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وجاء هذا الإعلان رغم تراجع ترامب عن خطته خلال الأسابيع الماضية.
وأوضح سموتريتش أن الخطة، التي كانت تفاصيلها غامضة حتى وقت قريب، تشمل ترحيل 5000 شخص يوميًا على مدار عام كامل، أو 10000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر، وبحسبة سريعة، فإن ذلك يعني ترحيل ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني، أي نحو ثلثي سكان القطاع، حسبما نقلت قناة "العربية".
ومع ذلك، يواجه سموتريتش تحديات كبيرة، خاصة بعد رفض الدول العربية للخطة منذ إعلان ترامب عنها قبل أكثر من شهر، وقد قدمت القمة العربية غير العادية، التي عقدت في القاهرة، الأسبوع الماضي، خطة بديلة تركز على إعادة إعمار غزة مع الإبقاء على سكانها.
ناس يشاهدون غروب الشمس على أحد الشواطئ في تل أبيب، إسرائيل، 18 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
تقرير يكشف عن عائد "قذر" سيعود على إسرائيل بعد قطعها الكهرباء عن غزة
07:00 GMT
واعتبر سموتريتش أن "خطة ترامب قد تغير المنطقة بأكملها"، لكنه أقر بوجود صعوبات جمة في تنفيذها، متوقعًا أن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً.
من جهة أخرى، طرحت مصر خلال القمة العربية خطة لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى. وتتضمن الخطة مرحلتين لإعادة الإعمار وإنشاء صندوق تحت إشراف دولي.
يذكر أن ترامب أثار غضبًا عالميًا عندما طرح فكرة السيطرة على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع تهجير سكانها الفلسطينيين إلى مصر والأردن، فيما اتحدت الدول العربية لمعارضة هذا المقترح وتقديم حلول بديلة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
حركة حماس تعلق على تهديدات ترامب: تعقد مسائل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
6 مارس, 08:14 GMT
وفي وقت سابق، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، يوم السبت الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار على قطاع غزة.
ونشرت الحركة بيانا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء يوم السبت، حملَّت من خلاله حكومة نتنياهو، مسؤولية تداعيات الحصار على الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقالت "حماس" في بيانها: "تمعن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة، عبر ارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي، على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، من خلال التجويع والحرمان من وسائل الحياة الأساسية، وذلك لليوم السابع على التوالي".
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