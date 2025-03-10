https://sarabic.ae/20250310/الكشف-عن-تفاصيل-جديدة-حول-خطة-ترامب-ترحيل-سكان-غزة-1098544778.html

الكشف عن تفاصيل جديدة حول خطة ترامب ترحيل سكان غزة

الكشف عن تفاصيل جديدة حول خطة ترامب ترحيل سكان غزة

سبوتنيك عربي

كشف وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، أمام الكنيست عن تشكيل مجموعات ضغط برلمانية في إسرائيل والولايات المتحدة، تهدف إلى تنفيذ خطة سابقة... 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T08:02+0000

2025-03-10T08:02+0000

2025-03-10T08:02+0000

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وأوضح سموتريتش أن الخطة، التي كانت تفاصيلها غامضة حتى وقت قريب، تشمل ترحيل 5000 شخص يوميًا على مدار عام كامل، أو 10000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر، وبحسبة سريعة، فإن ذلك يعني ترحيل ما يقارب 1.8 مليون فلسطيني، أي نحو ثلثي سكان القطاع، حسبما نقلت قناة "العربية".ومع ذلك، يواجه سموتريتش تحديات كبيرة، خاصة بعد رفض الدول العربية للخطة منذ إعلان ترامب عنها قبل أكثر من شهر، وقد قدمت القمة العربية غير العادية، التي عقدت في القاهرة، الأسبوع الماضي، خطة بديلة تركز على إعادة إعمار غزة مع الإبقاء على سكانها.واعتبر سموتريتش أن "خطة ترامب قد تغير المنطقة بأكملها"، لكنه أقر بوجود صعوبات جمة في تنفيذها، متوقعًا أن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً.من جهة أخرى، طرحت مصر خلال القمة العربية خطة لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تشمل الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى. وتتضمن الخطة مرحلتين لإعادة الإعمار وإنشاء صندوق تحت إشراف دولي.يذكر أن ترامب أثار غضبًا عالميًا عندما طرح فكرة السيطرة على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع تهجير سكانها الفلسطينيين إلى مصر والأردن، فيما اتحدت الدول العربية لمعارضة هذا المقترح وتقديم حلول بديلة.وفي وقت سابق، حمّلت حركة حماس الفلسطينية، يوم السبت الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمة الحصار على قطاع غزة.ونشرت الحركة بيانا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء يوم السبت، حملَّت من خلاله حكومة نتنياهو، مسؤولية تداعيات الحصار على الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.وقالت "حماس" في بيانها: "تمعن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، في تعميق الكارثة الإنسانية التي صنعتها في قطاع غزة، عبر ارتكاب جريمة حرب موصوفة بفرض العقاب الجماعي، على أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، من خلال التجويع والحرمان من وسائل الحياة الأساسية، وذلك لليوم السابع على التوالي".

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العالم العربي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار