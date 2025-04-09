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تقرير: خطة إسرائيلية جديدة لتغيير واقع غزة وإعادة رسم الحدود في رفح
تقرير: خطة إسرائيلية جديدة لتغيير واقع غزة وإعادة رسم الحدود في رفح
سبوتنيك عربي
يعتزم الجيش الإسرائيلي توسيع المنطقة العازلة التي تم إنشاؤها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل مدينة رفح والمناطق... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T12:06+0000
2025-04-09T12:07+0000
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ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، قولها إن الجيش يخطط لتحويل رفح والمناطق المجاورة لها إلى جزء من المنطقة العازلة. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع محور موراغ، وهو جزء من استعداداته العسكرية في المنطقة، حيث يقوم بهدم العديد من المباني الواقعة على امتداد هذا المحور.يشار إلى أن "موراغ" هي مستوطنة سابقة في قطاع غزة وكانت تقع بين خان يونس ورفح، وتم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط، في العام 2005.و"محور موراغ" مواز لمحور فيلادلفيا الواقع جنوب رفح على الحدود مع مصر، ويقع على مسافة عدة كيلومترات شماله، وهو يقطع في الواقع أوصال جنوبيّ قطاع غزة، بين خان يونس ورفح، ويطلق نتنياهو على هذه المنطقة اسم "فيلادلفيا ب".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح اليوم، أن عملياته البرية في قطاع غزة متواصلة وأن سلاح الجو أغار خلال الـ 24 الساعة الماضية على45 هدفا في أنحاء متفرقة في القطاع.
https://sarabic.ae/20250409/الجيش-الإسرائيلي-يشن-هجمات-على-أكثر-من-45-هدفا-في-قطاع-غزة-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1099362914.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار

تقرير: خطة إسرائيلية جديدة لتغيير واقع غزة وإعادة رسم الحدود في رفح

12:06 GMT 09.04.2025 (تم التحديث: 12:07 GMT 09.04.2025)
© AP Photo / Ohad Zwigenberg الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح
 الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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يعتزم الجيش الإسرائيلي توسيع المنطقة العازلة التي تم إنشاؤها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل مدينة رفح والمناطق المتاخمة لها جنوبي القطاع.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، قولها إن الجيش يخطط لتحويل رفح والمناطق المجاورة لها إلى جزء من المنطقة العازلة.

وأكدت المصادر أن هناك نية لتكرار ما حدث شمالي قطاع غزة في الجنوب، وتحويل خمس القطاع إلى جيب محاصر إسرائيليا بعيدا عن الحدود المصرية، ما سيخلق ضغطا إضافيا على حركة حماس.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع محور موراغ، وهو جزء من استعداداته العسكرية في المنطقة، حيث يقوم بهدم العديد من المباني الواقعة على امتداد هذا المحور.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على أكثر من 45 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية
07:42 GMT

ووفقا للصحيفة، تقع المنطقة بين محور فيلادلفيا ومحور موراغ وكان يسكن فيها نحو 200 ألف فلسطيني، ومساحتها تصل إلى 75 كيلومترا وتشكل 20 في المئة من مساحة قطاع غزة.

يشار إلى أن "موراغ" هي مستوطنة سابقة في قطاع غزة وكانت تقع بين خان يونس ورفح، وتم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط، في العام 2005.
و"محور موراغ" مواز لمحور فيلادلفيا الواقع جنوب رفح على الحدود مع مصر، ويقع على مسافة عدة كيلومترات شماله، وهو يقطع في الواقع أوصال جنوبيّ قطاع غزة، بين خان يونس ورفح، ويطلق نتنياهو على هذه المنطقة اسم "فيلادلفيا ب".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، صباح اليوم، أن عملياته البرية في قطاع غزة متواصلة وأن سلاح الجو أغار خلال الـ 24 الساعة الماضية على45 هدفا في أنحاء متفرقة في القطاع.
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