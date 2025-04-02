https://sarabic.ae/20250402/السعودية-تدين-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-وقصف-إسرائيل-لعيادة-في-غزة-1099163515.html
السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى وقصف إسرائيل لعيادة في غزة
السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى وقصف إسرائيل لعيادة في غزة
سبوتنيك عربي
أدانت المملكة العربية السعودية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وإخراج المصلين منه. 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T13:47+0000
2025-04-02T13:47+0000
2025-04-02T13:48+0000
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وفي بيان رسمي، اليوم الأحد، أعربت وزارة الخارجية السعودية أيضا عن إدانتها لاستهداف القوات الإسرائيلية عيادة تابعة لوكالة "أونروا" في مخيم جباليا شمال غزة.واستنكرت استمرار استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها، معتبرةً هذه الممارسات انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.وجددت المملكة رفضها القاطع لأي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، مشددة على ضرورة حماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها.كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.وحذرت السعودية من أن استمرار هذه الجرائم دون ردع سيقوض فرص تحقيق السلام، ويفقد القانون الدولي مصداقيته، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
https://sarabic.ae/20250322/وزيرا-الخارجية-السعودي-والإيراني-يدينان-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1098864556.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى وقصف إسرائيل لعيادة في غزة
13:47 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 13:48 GMT 02.04.2025)
أدانت المملكة العربية السعودية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وإخراج المصلين منه.
وفي بيان رسمي، اليوم الأحد، أعربت وزارة الخارجية السعودية أيضا عن إدانتها لاستهداف القوات الإسرائيلية عيادة تابعة لوكالة "أونروا" في مخيم جباليا شمال غزة.
واستنكرت استمرار استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها، معتبرةً هذه الممارسات انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.
وجددت المملكة رفضها القاطع لأي مساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، مشددة على ضرورة حماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها.
كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
وحذرت السعودية من أن استمرار هذه الجرائم دون ردع سيقوض فرص تحقيق السلام، ويفقد القانون الدولي مصداقيته، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.