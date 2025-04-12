https://sarabic.ae/20250412/وفد-حماس-يتوجه-إلى-القاهرة-للاجتماع-مع-الوسطاء-ضمن-مساعي-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1099493643.html

وفد "حماس" يتوجه إلى القاهرة للاجتماع مع الوسطاء ضمن مساعي التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

وفد "حماس" يتوجه إلى القاهرة للاجتماع مع الوسطاء ضمن مساعي التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، يوم السبت، أن وفدها المفاوض برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة للاجتماع مع الوسطاء من... 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T23:21+0000

2025-04-12T23:21+0000

2025-04-12T23:22+0000

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان: "توجّه الوفد المفاوض في حركة حماس، برئاسة الدكتور خليل الحية، إلى القاهرة تلبية لدعوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية، حيث سيتم الاجتماع والمتابعة مع الإخوة الوسطاء من قطر ومصر، في إطار مواصلة الجهود والمساعي الهادفة إلى التوصل لاتفاق ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".وأكدت "حماس" أنها تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى جادة.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، يوم الاثنين الماضي، بأن إسرائيل تلقت مقترحاً من مصر يتضمن صفقة تقضي بإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر لم تسمّه أن "إسرائيل تلقت مقترحاً من مصر يتضمن إطلاق سراح 8 محتجزين أحياء، من بينهم الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، بالإضافة إلى جثث 8 قتلى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً، وفتح محور نتساريم مجدداً، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والبدء في مفاوضات المرحلة الثانية، بضمانات من الوسطاء".وأضافت القناة أن "إسرائيل لن توافق على المقترح بسبب ما يتضمنه من مطالبات بضمانات لوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع".وكانت إسرائيل قد استأنفت قصفها المدمر على قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد بعد توقف استمر نحو شهرين، وتحديداً منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات بشأن تمديد المرحلة الأولى أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، رداً على "رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".من جهته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيراً إلى خطط للسيطرة على مناطق واسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ "منطقة التأمين الدفاعية" جنوب القطاع.بالمقابل، حمّلت "حماس" رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة لمصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" عبر تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلتها الثانية، إلا أن الخلافات بين الجانبين بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يُذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يوماً، شهدت تنفيذ عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصاعد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكداً أن روسيا تتابع الوضع عن كثب وتدعو إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250412/مع-زيارة-وفد-حماس-للقاهرة-ما-إمكانية-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1099492787.html

https://sarabic.ae/20250410/حماس-نتنياهو-يستهدف-عزل-غزة-بالكامل-عن-عمقها-العربي-1099420791.html

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