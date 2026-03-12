https://sarabic.ae/20260312/طهران-المرشد-لإيراني-الجديد-مصاب-لكنه-بخير---عاجل-1111380354.html

طهران: المرشد الإيراني الجديد أصيب بجروح لكنه بخير

طهران: المرشد الإيراني الجديد أصيب بجروح لكنه بخير

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إصابة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بجروح. 12.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-12T07:48+0000

2026-03-12T07:48+0000

2026-03-12T08:22+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111259391_0:0:1249:704_1920x0_80_0_0_7807ce719f329fb973d254dab9e04318.jpg

وقالت الخارجية الإيرانية إن مجتبى خامنئي بحالة جيدة الآن.وعبّر ​الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب، الاثنين الماضي، عن شعوره "بخيبة أمل" لاختيار مجتبى ⁠خامنئي، مرشدًا أعلى ​لإيران خلفًا لوالده المرشد الراحل ​علي خامنئي.وقال ⁠ترامب للصحفيين في ولاية ‌فلوريدا: "نعتقد ‌أن هذا سيؤدي ⁠إلى تفاقم المشكلة ​ذاتها، ⁠التي تعاني ⁠منها ‌البلاد".وبعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، بقصف أمريكي - إسرائيلي، أعلن مجلس خبراء القيادة في إيران، اختيار مجتبى خامنئي، مرشدًا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليصبح المرشد الثالث لإيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.ويأتي ذلك بعد أن تولى هذا المنصب أولًا روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، ثم علي خامنئي، الذي شغل المنصب منذ عام 1989 حتى اغتياله، قبل أن يختار مجلس الخبراء اليوم نجله مجتبى، خلفًا له وفق الآليات الدستورية المعتمدة في البلاد.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في الـ28 من فبراير 2026، شنّ ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب شن الحرب بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وبعد بدء الحرب على غيران واغتيال المرشد علي خامنئي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260309/بوتين-يهنئ-مجتبى-خامنئي-على-انتخابه-مرشدا-أعلى-لإيران--1111260512.html

https://sarabic.ae/20260308/من-هو-مجتبى-خامنئي-المرشد-الجديد-لإيران؟-1111253445.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم