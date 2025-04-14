https://sarabic.ae/20250414/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نعاني-نقصا-حادا-في-جنودنا-يعيق-تحقيق-الأهداف-في-غزة-1099519223.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: نعاني نقصا حادا في جنودنا يعيق تحقيق الأهداف في غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي: نعاني نقصا حادا في جنودنا يعيق تحقيق الأهداف في غزة

سبوتنيك عربي

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال "إيال زمير" عن نقص كبير في أعداد الجنود الإسرائيليين، مؤكداً في تحذير صريح للقيادة السياسية، أن هذا العجز يحول دون تحقيق... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T07:32+0000

2025-04-14T07:32+0000

2025-04-14T07:32+0000

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن هذه التصريحات جاءت خلال مناقشات مغلقة مع القيادة السياسية الإسرائيلية، حيث أوضح زمير للوزراء أن الوضع الحالي للقوات لا يسمح بتنفيذ جميع الخطط، داعياً إياهم إلى "التخلي عن بعض الأوهام" في ظل الوضع الراهن. وكشف القائد العسكري الإسرائيلي عن انخفاض معدلات الحضور في الوحدات القتالية إلى 60-70% في أفضل الأحوال، مع تحذيره من تدهور جاهزية الدبابات والمدرعات.تعمل القوات الإسرائيلية حالياً وفق خطة "أورانيم الصغيرة" التي تركز على السيطرة على أجزاء محدودة من غزة، خاصة المناطق الحدودية العازلة، بهدف الضغط على حماس لقبول صفقة للإفراج عن المزيد من الأسرى. وقد يستمر هذا الواقع لأشهر أو حتى سنوات، وفق تقديرات عسكرية. من جهة أخرى، لاحظت القوات الإسرائيلية غياب الهجمات والمناوشات من قبل حماس ضد القوات المنتشرة في المناطق العازلة، مما يثير تساؤلات حول استراتيجية الحركة التي تحافظ على قوتها رغم الضربات، وتشير تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية إلى بقاء حوالي 20 ألف عنصر من حماس على قيد الحياة، بينهم قادة كبار.في سياق متصل، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن 1600 من قدامى المحاربين الإسرائيليين في سلاحي المظلات والمشاة وقعوا خطابا طالبوا فيه حكومة بلادهم بإعادة المختطفين ووقف الحرب على القطاع. وتتزايد التساؤلات داخل الجيش الإسرائيلي حول ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لتقييم أداء القيادات خلال العام الماضي، خاصة بعد اعتراف رئيس الأركان نفسه بأن حماس لم تُهزم عسكرياً، رغم كل الموارد والإمكانات التي وُضعت تحت تصرف الجيش.وفي تعليق مختصر، أكد المتحدث العسكري أن الجيش "لا يعقب على ما يقال في المناقشات المغلقة"، مشيراً إلى استعداد القوات لمختلف السيناريوهات بما فيها تعبئة الاحتياط إذا لزم الأمر، دون تقديم تفاصيل لأسباب أمنية.

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