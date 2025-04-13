https://sarabic.ae/20250413/الدفاعات-الجوية-الإسرائيلية-تعترض-صاروخا-أطلق-من-غزة-1099507977.html

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخا أطلق من غزة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صاروخا أطلق من غزة

سبوتنيك عربي

اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية، اليوم الأحد، صاروخا أطلق من قطاع غزة. 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T14:37+0000

2025-04-13T14:37+0000

2025-04-13T14:37+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من غزة دون تسجيل إصابات.وذكرت هيئة البث على موقعها الإلكتروني أنه سمع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة قبيل الإعلان عن اعتراض الصاروخ المنطلق من قطاع غزة.وأفادت القناة 13 الإسرائيلية من جانبها بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية في كافة أنحاء قطاع غزة، خاصة في مدينة رفح جنوبي القطاع.ياتي هذا في وقت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي قصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل.وأشارت الوسائل إلى أن عشرات المرضى والجرحى، من بينهم حالات حرجة، يرقدون في الشوارع المحيطة بالمستشفى بعد تعرضه للقصف من قبل الطائرات الإسرائيلية.وأضاف المكتب، في بيان: "ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم جريمة جديدة مروّعة، تمثلت في قصف مباشر استهدف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، والذي كان يضم مئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

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