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https://sarabic.ae/20250416/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-محمود-أبو-حصيرة-أحد-عناصر-لواء-غزة-بغارة-جوية-على-المدينة-1099585715.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل محمود أبو حصيرة أحد عناصر لواء غزة بغارة جوية على المدينة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل محمود أبو حصيرة أحد عناصر لواء غزة بغارة جوية على المدينة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "مقتل مساعد قائد لواء غزة في حركة حماس، محمود إبراهيم أبو حصيرة، بعملية مشتركة مع الشاباك قبل عدة أيام". 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T06:27+0000
2025-04-16T06:27+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "أبو حصيرة شغل منصب مساعد قائد لواء غزة عز الدين حداد على مدار السنوات الماضية وخلال الاستعدادات لهجوم السابع من أكتوبر 2023".وأضاف أدرعي، أن "أبو حصيرة عمل في وحدة النخبة التابعة لكتائب "عزالدين القسام" وشارك في عملية التسلل عبر نفق إلى موقع ناحال عوز خلال عملية الجرف الصامد عام 2014 التي أسفرت عن مقتل خمسة جنود إسرائيليين".وكانت مصر قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250415/نتنياهو-في-زيارة-إلى-غزة-عازمون-على-استعادة-جميع-المحتجزين-وتحقيق-جميع-أهداف-الحرب-1099579495.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل محمود أبو حصيرة أحد عناصر لواء غزة بغارة جوية على المدينة

06:27 GMT 16.04.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "مقتل مساعد قائد لواء غزة في حركة حماس، محمود إبراهيم أبو حصيرة، بعملية مشتركة مع الشاباك قبل عدة أيام".
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "أبو حصيرة شغل منصب مساعد قائد لواء غزة عز الدين حداد على مدار السنوات الماضية وخلال الاستعدادات لهجوم السابع من أكتوبر 2023".
وأضاف أدرعي، أن "أبو حصيرة عمل في وحدة النخبة التابعة لكتائب "عزالدين القسام" وشارك في عملية التسلل عبر نفق إلى موقع ناحال عوز خلال عملية الجرف الصامد عام 2014 التي أسفرت عن مقتل خمسة جنود إسرائيليين".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
نتنياهو في زيارة إلى غزة: عازمون على استعادة جميع المحتجزين وتحقيق جميع أهداف الحرب
أمس, 18:26 GMT
وكانت مصر قد أعلنت، الاثنين الماضي، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
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