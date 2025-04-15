https://sarabic.ae/20250415/نتنياهو-في-زيارة-إلى-غزة-عازمون-على-استعادة-جميع-المحتجزين-وتحقيق-جميع-أهداف-الحرب-1099579495.html

نتنياهو في زيارة إلى غزة: عازمون على استعادة جميع المحتجزين وتحقيق جميع أهداف الحرب

نتنياهو في زيارة إلى غزة: عازمون على استعادة جميع المحتجزين وتحقيق جميع أهداف الحرب

سبوتنيك عربي

صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده عازمة على استعادة جميع المحتجزين وتحقيق جميع أهداف الحرب على قطاع غزة. 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T18:26+0000

2025-04-15T18:26+0000

2025-04-15T19:32+0000

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وذكر مكتب رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو قام بزيارة إلى شمال قطاع غزة، وشدد على أن حركة "حماس" ستتلقى المزيد من الضربات، وهو ما صرح به خلال زيارة رافقه خلالها وزير الدفاع يسرائيل كاتس وقادة الجيش الإسرائيلي.وقال نتنياهو "نقاتل من أجل وجودنا ومن أجل مستقبلنا".ومن جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال الزيارة نفسها: " لن نسمح للأعداء بتهديد مواطنينا وبلداتنا، ونضرب الإرهابيين وندمر بنيتهم التحتية ونحمي مجتمعاتنا الإسرائيلية". ولم يكتف كاتس بذلك، بل أضاف أن "العمل العسكري متواصل من أجل الضغط على حماس لإطلاق سراح مختطفينا، وكلما زادت حماس في رفضها سنزيد من شدة ضرباتنا حتى إخضاعها وإعادة كافة المخطوفين".وكانت مصر قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار. وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار". وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.

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