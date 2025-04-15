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وقف نار مؤقت.. هل تقبل الأطراف المقترح الجديد لوقف الحرب في قطاع غزة؟
وقف نار مؤقت.. هل تقبل الأطراف المقترح الجديد لوقف الحرب في قطاع غزة؟
سبوتنيك عربي
وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يسعى الوسطاء جاهدين إلى التوصل لصفقة تبادل أسرى توقف الحرب، وتسمح بإعادة إدخال المساعدات الإنسانية. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T15:48+0000
2025-04-15T15:48+0000
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وأعلنت مصر، أمس الاثنين، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".وقال قيادي في حركة حماس إن "الحركة ليس لديها أي مشكلة في أعداد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم"، مبينًا أنها مستعدة للإفراج عنهم جميعًا في دفعة واحدة أو دفعات.ونقلت قناة "الشرق" عن القيادي بـ"حماس"، قوله: إن "الرد على المقترح الإسرائيلي الأخير سيتم خلال 48 ساعة"، مشددا على أن "الفصائل لن تقبل بأي عرض أو حل من دون أن يتضمن وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإدخال المساعدات".وبحسب القيادي، تجري مشاورات داخل الأطر القيادية في "حماس"، ومشاورات مع بقية الفصائل، بشأن المقترح الجديد، منوهاً بأن "المطلوب من الوسطاء ومن الجانب الأمريكي هو إلزام الاحتلال بعدم التنصل وعدم تعطيل الاتفاق".صفقات جزئيةاعتبر شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن ما يطرح يفسر في سياق الصفقات الجزئية لا الحلول الشاملة، فمن المعروف بأن إسرائيل تنصلت من اتفاق يناير المكون من ثلاث مراحل، وتريد استمرار حالة الحرب على غزة وهي تفصح عن ذلك.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ما يطرح صعب أن يقبل به المفاوض الفلسطيني الذي بات يحدد ملامح واضحة لأي اتفاق، حيث يجب أن يضمن الوقف الشامل للحرب، والانسحاب الكامل من غزة، ورفع الحصار بجميع أشكاله، إعادة الإعمار الفوري، صفقة تبادل عادلة وشاملة.ويرى الغريب أن الحرب مدعومة من اليمين الإسرائيلي واليمين الأمريكي معا، ولكن بات هناك مستجد هو رغبة ترامب زيارة المنطقة العربية الشهر القادم فهم بحاجة لاتفاق وهدوء.وتابع: "بالتالي من يضمن قرار جريء بوقف الحرب هو ضغط أمريكي حقيقي يلزم إسرائيل بالإعلان عن ذلك، دون ذلك ستبقى الحرب مشتعلة وحال الاستنزاف للاحتلال الإسرائيلي مستمرة وستصبح في وجهة نظر كثير من الأطراف حرب عبثية في وقت باتت تنادي بضرورة وقف القتل والإبادة الجماعية".وأوضح أن هناك تحديا كبيرا يطرح الآن ويمكن أن يكون سبب في تفجير ونسف أي اتفاق، وهو المطالبة بنزع السلاح في غزة، وهذه مسألة تنظر إليها حماس على أنها خط أحمر وامتلاكها للسلاح حق كفلته كل القوانين الشرعية والأعراف الدولية لأي شعب يرزح تحت الاحتلال.وأنهى حديثه قائلًا: "أمام حكومة يمينية متطرفة حملت برنامج حسم الصراع بالقوة مع الشعب الفلسطيني بل مع المنطقة وتتوسع في دول مجاورة لفلسطين وتهدد أمنها القومي ويساندها في ذلك يمين أمريكي يدعم استراتيجية التوسع والسيطرة الإسرائيلية على المنطقة.أهداف استراتيجيةمن جانبه اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل تسعى من خلال اقتراح وقف إطلاق النار الأخير إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز مجرد استعادة الأسرى الإسرائيليين.من ناحية أخرى، بحسب أبو بكر، تدرس حماس هذا الاقتراح في ظل الضغوط العسكرية والسياسية التي قد تدفعها للموافقة على بعض بنوده، خاصة إذا كانت هناك ضمانات كافية.وتابع: "مع ذلك، قد ترفض حماس بعض أجزاء المقترح المتعلقة بنزع السلاح أو أي إجراءات قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في القطاع".ويرى أن بناءً على ذلك، من الصعب أن تقبل حماس بهذا المقترح إذا لم تتضمن المفاوضات ضمانات لإعادة إعمار القطاع ووقف الحرب بشكل دائم.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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https://sarabic.ae/20250414/خبير-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-هو-قرار-أمريكي-أكثر-منه-قرار-إسرائيلي-1099535182.html
https://sarabic.ae/20250412/وفد-حماس-يتوجه-إلى-القاهرة-للاجتماع-مع-الوسطاء-ضمن-مساعي-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1099493643.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم, لبنان

وقف نار مؤقت.. هل تقبل الأطراف المقترح الجديد لوقف الحرب في قطاع غزة؟

15:48 GMT 15.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayعدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان "غزة تناديكم"، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة
عدد من الهيئات الدينية، والروابط الطلابية، والحركات الكشفية إلى جانب عدد من اللجان الشعبية تنظم وقفة حاشدة في ساحة المريسة البحرية في بيروت، تحت عنوان غزة تناديكم، وذلك استنكاراً للإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يسعى الوسطاء جاهدين إلى التوصل لصفقة تبادل أسرى توقف الحرب، وتسمح بإعادة إدخال المساعدات الإنسانية.
وأعلنت مصر، أمس الاثنين، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".
وقال قيادي في حركة حماس إن "الحركة ليس لديها أي مشكلة في أعداد المحتجزين الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم"، مبينًا أنها مستعدة للإفراج عنهم جميعًا في دفعة واحدة أو دفعات.
ونقلت قناة "الشرق" عن القيادي بـ"حماس"، قوله: إن "الرد على المقترح الإسرائيلي الأخير سيتم خلال 48 ساعة"، مشددا على أن "الفصائل لن تقبل بأي عرض أو حل من دون أن يتضمن وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإدخال المساعدات".
قوات إسرائيلية في شمالي إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
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أمس, 07:32 GMT
وبحسب القيادي، تجري مشاورات داخل الأطر القيادية في "حماس"، ومشاورات مع بقية الفصائل، بشأن المقترح الجديد، منوهاً بأن "المطلوب من الوسطاء ومن الجانب الأمريكي هو إلزام الاحتلال بعدم التنصل وعدم تعطيل الاتفاق".
صفقات جزئية
اعتبر شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن ما يطرح يفسر في سياق الصفقات الجزئية لا الحلول الشاملة، فمن المعروف بأن إسرائيل تنصلت من اتفاق يناير المكون من ثلاث مراحل، وتريد استمرار حالة الحرب على غزة وهي تفصح عن ذلك.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ما يطرح صعب أن يقبل به المفاوض الفلسطيني الذي بات يحدد ملامح واضحة لأي اتفاق، حيث يجب أن يضمن الوقف الشامل للحرب، والانسحاب الكامل من غزة، ورفع الحصار بجميع أشكاله، إعادة الإعمار الفوري، صفقة تبادل عادلة وشاملة.
ويرى الغريب أن الحرب مدعومة من اليمين الإسرائيلي واليمين الأمريكي معا، ولكن بات هناك مستجد هو رغبة ترامب زيارة المنطقة العربية الشهر القادم فهم بحاجة لاتفاق وهدوء.
وتابع: "بالتالي من يضمن قرار جريء بوقف الحرب هو ضغط أمريكي حقيقي يلزم إسرائيل بالإعلان عن ذلك، دون ذلك ستبقى الحرب مشتعلة وحال الاستنزاف للاحتلال الإسرائيلي مستمرة وستصبح في وجهة نظر كثير من الأطراف حرب عبثية في وقت باتت تنادي بضرورة وقف القتل والإبادة الجماعية".
وأوضح أن هناك تحديا كبيرا يطرح الآن ويمكن أن يكون سبب في تفجير ونسف أي اتفاق، وهو المطالبة بنزع السلاح في غزة، وهذه مسألة تنظر إليها حماس على أنها خط أحمر وامتلاكها للسلاح حق كفلته كل القوانين الشرعية والأعراف الدولية لأي شعب يرزح تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن حماس يمكن أن تكون جزءا من الحل وليست هي المشكلة، ولكن هذا يتطلب من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي أن يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته وبما يضمن تحرير الأسرى ورفع الحصار وباقي القضايا.

وأنهى حديثه قائلًا: "أمام حكومة يمينية متطرفة حملت برنامج حسم الصراع بالقوة مع الشعب الفلسطيني بل مع المنطقة وتتوسع في دول مجاورة لفلسطين وتهدد أمنها القومي ويساندها في ذلك يمين أمريكي يدعم استراتيجية التوسع والسيطرة الإسرائيلية على المنطقة.
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
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خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
أمس, 12:53 GMT
أهداف استراتيجية
من جانبه اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل تسعى من خلال اقتراح وقف إطلاق النار الأخير إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز مجرد استعادة الأسرى الإسرائيليين.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هدفها الرئيسي هو نزع سلاح حماس تدريجياً، إضافة إلى خلق الظروف التي قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وفقاً لخطة ترامب، وهذا الاقتراح يهدف إلى تأسيس واقع جديد في قطاع غزة يخدم المصالح الإسرائيلية على المدى البعيد.
من ناحية أخرى، بحسب أبو بكر، تدرس حماس هذا الاقتراح في ظل الضغوط العسكرية والسياسية التي قد تدفعها للموافقة على بعض بنوده، خاصة إذا كانت هناك ضمانات كافية.
وتابع: "مع ذلك، قد ترفض حماس بعض أجزاء المقترح المتعلقة بنزع السلاح أو أي إجراءات قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في القطاع".
ويرى أن بناءً على ذلك، من الصعب أن تقبل حماس بهذا المقترح إذا لم تتضمن المفاوضات ضمانات لإعادة إعمار القطاع ووقف الحرب بشكل دائم.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
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واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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