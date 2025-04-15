https://sarabic.ae/20250415/الرئيس-المصري-وأمير-الكويت-يؤكدان-رفضها-التام-لتهجير-الفلسطينيين-من-أرضهم-1099566675.html

الرئيس المصري وأمير الكويت يؤكدان رفضها التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

الرئيس المصري وأمير الكويت يؤكدان رفضها التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

سبوتنيك عربي

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، على "ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومواصلة تبادل... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T13:02+0000

2025-04-15T13:02+0000

2025-04-15T13:02+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الكويت اليوم

الكويت

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a61d5fa82ee1acf8422321414cec8c18.jpg

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمقر الديوان الأميري، شمل جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، أعقبها مباحثات ثنائية بين الزعيمين.وخلال اللقاء، أكد الأمير مشعل أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتعتبر فرصة لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية، معربا عن تقديره لدور مصر التاريخي والمحوري في تطوير وتنمية دول الخليج، وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي.من جهته، أكد الرئيس المصري، اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الكويت، مشيداً بالتقدم والإزدهار الذي تشهده الكويت، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع الكويت في كافة المجالات، وبالأخص المجال الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.كما شددا على "الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".وأعلنت مصر، أمس الاثنين، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

https://sarabic.ae/20250415/حماس-رد-الحركة-على-المقترح-الإسرائيلي-لوقف-إطلاق-النار-سيكون-خلال-48-ساعة-1099558217.html

https://sarabic.ae/20250411/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-أولوية-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وإعادة-الإعمار-1099454948.html

مصر

الكويت

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الكويت اليوم, الكويت, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي