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وزير الخارجية المصري يؤكد أولوية وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار

وزير الخارجية المصري يؤكد أولوية وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار

سبوتنيك عربي

شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، في اجتماع موسع للجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة، بحضور ممثلين عن روسيا... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T14:32+0000

2025-04-11T14:32+0000

2025-04-11T14:33+0000

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وأكد الوزير خلال الاجتماع على أولوية وقف إطلاق النار في غزة وضمان استدامة اتفاق 19 يناير 2025، مشددًا على أهمية الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، كما ناقش الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، والمؤتمر المقرر عقده في مصر حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والذي سيركز على تنفيذ الخطة المعتمدة من قبل الأطراف العربية والإسلامية والدولية، بحسب الهيئة الوطنية المصرية للإعلام.واستعرض عبد العاطي رؤية مصر لضمان نجاح المؤتمر وورش العمل التابعة له، مع التركيز على دور القطاع الخاص وآليات التمويل، إلى جانب الجانب السياسي المتعلق بحوكمة غزة وأمنها، بما في ذلك تدريب وتوزيع عناصر الشرطة الفلسطينية.كما تناول الاجتماع أهمية تمكين لجنة إدارة شئون غزة من الحفاظ على الوحدة بين الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، مع التأكيد على أولوية التعافي المبكر لاستئناف الخدمات الأساسية وحماية حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على أهمية مؤتمر حل الدولتين المزمع عقده في نيويورك يونيو/ حزيران المقبل برئاسة مشتركة لفرنسا والمملكة العربية السعودية، والعمل على تهيئة الظروف السياسية لتنفيذ حل الدولتين، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي.يذكر أن بيانا صادر عن وزارة الخارجية المصرية، يوم السبت الماضي، أفاد بأنه "جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وهـاكـان فيـدان وزير خارجية الجمهورية التركية، لبحث المستجدات إزاء الأوضاع في قطاع غزة.وتناول الوزيران الجهود الرامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، رغم التصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة والضفة الغربية".

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