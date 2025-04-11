https://sarabic.ae/20250411/السعودية-تطالب-بعدم-ربط-دخول-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-بوقف-إطلاق-النار-1099453787.html
السعودية تطالب بعدم ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف إطلاق النار
السعودية تطالب بعدم ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول المساعدات إلى غزة دون انقطاع، واستبعد إمكانية ربط دخول المساعدات إلى القطاع... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T13:42+0000
2025-04-11T13:42+0000
2025-04-11T13:42+0000
قطاع غزة
المساعدات الإنسانية
السعودية
العالم العربي
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وقال الوزير السعودي خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة في أنطاليا التركية: "إننا نرفض أي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين، وسكان يعانون من أبسط مقومات الحياة".بالتوازي، دعا البيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في أنطاليا، "لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الضفة الغربية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي".ويتزامن هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية توغلها في قطاع غزة منذ 18 آذار/ مارس الماضي، إثر استئنافها الحرب، بعد انهيار الهدنة الهشة التي بدأ سريانها في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي.
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سبوتنيك عربي
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قطاع غزة, المساعدات الإنسانية, السعودية, العالم العربي
قطاع غزة, المساعدات الإنسانية, السعودية, العالم العربي
السعودية تطالب بعدم ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف إطلاق النار
طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول المساعدات إلى غزة دون انقطاع، واستبعد إمكانية ربط دخول المساعدات إلى القطاع بوقف النار، محملاً المجتمع الدولي تداعيات ما يحدث.
وقال الوزير السعودي خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة
في أنطاليا التركية: "إننا نرفض أي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين، وسكان يعانون من أبسط مقومات الحياة".
وإذ أكد "دعم بلاده للجهود المبذولة في مفاوضات وقف النار في غزة"، نوّه بـ "الجهود المصرية والقطرية المبذولة في إطار المفاوضات".
بالتوازي، دعا البيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في أنطاليا، "لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الضفة الغربية
، بما في ذلك النشاط الاستيطاني، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي".
كما أكد البيان "دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والرفض القاطع لأي تهجير أو طرد للشعب الفلسطيني من أراضيه في غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والدعوة إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية تحت سلطة الحكومة الفلسطينية".
ويتزامن هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية توغلها في قطاع غزة منذ 18 آذار/ مارس الماضي، إثر استئنافها الحرب
، بعد انهيار الهدنة الهشة التي بدأ سريانها في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي.