https://sarabic.ae/20250411/السعودية-تطالب-بعدم-ربط-دخول-المساعدات-إلى-قطاع-غزة-بوقف-إطلاق-النار-1099453787.html

السعودية تطالب بعدم ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف إطلاق النار

السعودية تطالب بعدم ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول المساعدات إلى غزة دون انقطاع، واستبعد إمكانية ربط دخول المساعدات إلى القطاع... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T13:42+0000

2025-04-11T13:42+0000

2025-04-11T13:42+0000

قطاع غزة

المساعدات الإنسانية

السعودية

العالم العربي

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وقال الوزير السعودي خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة في أنطاليا التركية: "إننا نرفض أي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين، وسكان يعانون من أبسط مقومات الحياة".بالتوازي، دعا البيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية في أنطاليا، "لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في الضفة الغربية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي".ويتزامن هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية توغلها في قطاع غزة منذ 18 آذار/ مارس الماضي، إثر استئنافها الحرب، بعد انهيار الهدنة الهشة التي بدأ سريانها في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي.

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قطاع غزة, المساعدات الإنسانية, السعودية, العالم العربي