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القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية أوكرانية
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مستقبل آلاف الطلاب في الضفة الغربية مهدد بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
مستقبل آلاف الطلاب في الضفة الغربية مهدد بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على شمال الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T11:00+0000
2025-04-10T11:04+0000
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وتواصل القوات الإسرائيلية العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها لليوم 79 على التوالي، وسط عمليات تجريف منازل وإحراقها، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، ويتفاقم الوضع الإنساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الجيش الإسرائيلي من منازلهم في مخيم جنين، خاصة مع فقدانهم مصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها.وتعيش مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية ومخيماها، طولكرم ونور شمس، أوقاتا عصيبة مع توسع العملية العسكرية لليوم الـ73 على التوالي، وسط تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.آلاف الطلاب خارج مقاعد الدراسةوفي ظل اجتياح الجيش الإسرائيلي المتواصل لمدن جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها شمالي الضفة الغربية، ضمن ما أسماه بعملية الجدار الحديدي، وجد آلاف الطلاب أنفسهم خارج مقاعد الدراسة، مع تعطيل العملية التعليمية لمدة أكثر من شهرين.وبالرغم من الظروف الصعبة يتوجه العشرات من الطلبة الفلسطينيين إلى المدارس بعد الإعلان عن استئناف العملية التعليمية الوجاهية، رغم العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة، باستثناء المدارس القريبة من الثكنات العسكرية وباستثناء مدارس الوكالة الأممية "أونروا" في المخيمات.وتحولت بعض المدارس في طولكرم إلى مراكز إيواء للنازحين الذين لم يجدوا مأوى بعد إجبارهم على النزوح من مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، وتنتظر الطالبة هناء موسى على أمل العودة إلى التعليم.وتضيف: "حاولت الحصول على حصص تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لكني لم أستطيع بسبب الظروف التي نعيشها، والتحديات لا تقتصر على التأخر الأكاديمي فقط، بل تشمل أيضاً ارتفاع تكلفة المواصلات، مما يمنع كثير من الطلاب من العودة إلى المدرسة، وبسبب ما نواجه من الاحتلال أجد نفسي متعبة".ويقول النازح من مخيم طولكرم طالب سليمان لـ"سبوتنيك": "نزحنا منذ بداية اجتياح مخيم طولكرم، وقدمنا إلى مدرسة في مدينة طولكرم، ونعيش هنا كعائلة واحدة، ونعلم أنَّ هذه مدرسة، لكن لا يوجد مكان آخر نذهب إليه، ومع النزوح والمعاناة الكبيرة، هناك ظلم كبير من خلال حرمان أبنائنا من التعليم، وهذا حق لهم، ولكن الاحتلال يعرقل استمرار التعليم، ويعرقل وصول الطلبة إلى المدارس".وقال محافظ طولكرم لوكالة "سبوتنيك": "الاحتلال يستمر في ممارساته في الضفة الغربية، وكلما اقتربنا من الحل، يواصل تعميق الأزمة من خلال صنع مبررات جديدة، والشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن، وهذا العدوان الإسرائيلي كما يستهدف المنازل والبنية التحتية، يستهدف أيضا التعليم والطلاب، وهذا يؤثر على مستقبل هؤلاء الطلاب، وبالتالي هناك جيل يتخطى مراحل مهمة من العمر بدون تعليم، وهذا ينعكس على وضع الطلاب، وكذلك يؤثر على التعليم الجامعي في المستقبل".استهداف مدارس الأونروا في القدسوفي استهداف جديد، اقتحمت طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية برفقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، 6 مدارس تقع ضمن حدود بلدية القدس وتتبع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأخطرتها بالإغلاق.ويستهدف الإخطار الإسرائيلي 1100 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم على مقاعد مدارس أونروا في كل من مخيم شعفاط وسلوان وصور باهر ووادي الجوز، في مسعى إلى زيادة عدد الطلبة المنتسبين لمدارس وزارة المعارف الإسرائيلية، وتخفيض عدد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز سيطرة الوزارة على النظام التعليمي في القدس.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.في يوم الطفل الفلسطيني.. الأونروا تتحدث لـ "سبوتنيك" عن أرقام مفزعة لأطفال غزة"حماس": ما يجري في غزة انتقام وحشي من المدنيين
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حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

مستقبل آلاف الطلاب في الضفة الغربية مهدد بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية

11:00 GMT 10.04.2025 (تم التحديث: 11:04 GMT 10.04.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية على شمال الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمال الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.
وتواصل القوات الإسرائيلية العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها لليوم 79 على التوالي، وسط عمليات تجريف منازل وإحراقها، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، ويتفاقم الوضع الإنساني لنحو 21 ألف نازح هجرهم الجيش الإسرائيلي من منازلهم في مخيم جنين، خاصة مع فقدانهم مصادر دخلهم، وممتلكاتهم ومنعهم من العودة إليها.
وتعيش مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية ومخيماها، طولكرم ونور شمس، أوقاتا عصيبة مع توسع العملية العسكرية لليوم الـ73 على التوالي، وسط تدمير كامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، التي تعرضت للتجريف والتفجير والحرق، وما رافقه من مداهمة للمنازل وطرد غالبية سكانها.
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
2/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
13/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
14/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
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© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
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© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
3/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
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© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
5/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
6/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
7/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
8/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
9/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
10/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
11/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
12/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
13/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية
14/14
© Sputnik . Ajwad Jradat
صورة تظهر واقع المدارس في الضفة الغربية بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية

آلاف الطلاب خارج مقاعد الدراسة

وفي ظل اجتياح الجيش الإسرائيلي المتواصل لمدن جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها شمالي الضفة الغربية، ضمن ما أسماه بعملية الجدار الحديدي، وجد آلاف الطلاب أنفسهم خارج مقاعد الدراسة، مع تعطيل العملية التعليمية لمدة أكثر من شهرين.

ورغم انسحاب الجيش الإسرائيلي من طوباس شمالي الضفة الغربية، استمر الاجتياح لمدينتي جنين وطولكرم، متسببًا في شلل تعليمي واسع النطاق، امتد من المخيمات إلى الأحياء السكنية.

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وبالرغم من الظروف الصعبة يتوجه العشرات من الطلبة الفلسطينيين إلى المدارس بعد الإعلان عن استئناف العملية التعليمية الوجاهية، رغم العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة، باستثناء المدارس القريبة من الثكنات العسكرية وباستثناء مدارس الوكالة الأممية "أونروا" في المخيمات.

وبحسب المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، فقد حُرم نحو 26 ألف طالب في المدارس الحكومية وحدها من التعليم الوجاهي، مؤكدًا أن التأثير الأكبر طال طلبة الثانوية العامة والمراحل الأساسية، كما وجد الكثير منهم صعوبة في الوصول إلى التعليم الإلكتروني.

وتحولت بعض المدارس في طولكرم إلى مراكز إيواء للنازحين الذين لم يجدوا مأوى بعد إجبارهم على النزوح من مخيم طولكرم ومخيم نور شمس، وتنتظر الطالبة هناء موسى على أمل العودة إلى التعليم.
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وتقول هناء لوكالة "سبوتنيك": "حوصرنا لمدة 11 يوما داخل مخيم طولكرم، وكنا نعاني من قلة توفر المواد الغذائية والمياه، ولم يكن هناك شبكة اتصال أو إنترنت، وبعدما نزحنا إلى هذه المدرسة، لم يتوفر الإنترنت، لذلك فقدت كثير من الدروس، ولم أستطع اللحاق بالمنهاج، وما زلنا بدون تعليم منذ 70 يوم".

وتضيف: "حاولت الحصول على حصص تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي، لكني لم أستطيع بسبب الظروف التي نعيشها، والتحديات لا تقتصر على التأخر الأكاديمي فقط، بل تشمل أيضاً ارتفاع تكلفة المواصلات، مما يمنع كثير من الطلاب من العودة إلى المدرسة، وبسبب ما نواجه من الاحتلال أجد نفسي متعبة".
ويقول النازح من مخيم طولكرم طالب سليمان لـ"سبوتنيك": "نزحنا منذ بداية اجتياح مخيم طولكرم، وقدمنا إلى مدرسة في مدينة طولكرم، ونعيش هنا كعائلة واحدة، ونعلم أنَّ هذه مدرسة، لكن لا يوجد مكان آخر نذهب إليه، ومع النزوح والمعاناة الكبيرة، هناك ظلم كبير من خلال حرمان أبنائنا من التعليم، وهذا حق لهم، ولكن الاحتلال يعرقل استمرار التعليم، ويعرقل وصول الطلبة إلى المدارس".
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ومع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي الضفة، لجأت مديريتا التربية والتعليم في جنين وطولكرم إلى اعتماد التعليم الإلكتروني في 72 مدرسة حكومية و10 مدارس تابعة لوكالة "أونروا"، لكن هذا الحل لم يكن متاحًا لجميع الطلاب، بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال محافظ طولكرم لوكالة "سبوتنيك": "الاحتلال يستمر في ممارساته في الضفة الغربية، وكلما اقتربنا من الحل، يواصل تعميق الأزمة من خلال صنع مبررات جديدة، والشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن، وهذا العدوان الإسرائيلي كما يستهدف المنازل والبنية التحتية، يستهدف أيضا التعليم والطلاب، وهذا يؤثر على مستقبل هؤلاء الطلاب، وبالتالي هناك جيل يتخطى مراحل مهمة من العمر بدون تعليم، وهذا ينعكس على وضع الطلاب، وكذلك يؤثر على التعليم الجامعي في المستقبل".
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استهداف مدارس الأونروا في القدس

وفي استهداف جديد، اقتحمت طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية برفقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية، 6 مدارس تقع ضمن حدود بلدية القدس وتتبع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وأخطرتها بالإغلاق.
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ويستهدف الإخطار الإسرائيلي 1100 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم على مقاعد مدارس أونروا في كل من مخيم شعفاط وسلوان وصور باهر ووادي الجوز، في مسعى إلى زيادة عدد الطلبة المنتسبين لمدارس وزارة المعارف الإسرائيلية، وتخفيض عدد الطلبة الذين يدرسون المنهاج الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز سيطرة الوزارة على النظام التعليمي في القدس.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.
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