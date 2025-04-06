https://sarabic.ae/20250406/مئات-الآلاف-بالمغرب-يطالبون-بـوقف-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1099277615.html

مئات الآلاف بالمغرب يطالبون بـ"وقف الإبادة الجماعية" في غزة

مئات الآلاف بالمغرب يطالبون بـ"وقف الإبادة الجماعية" في غزة

سبوتنيك عربي

شارك الآلاف من المغاربة، اليوم الأحد، بمسيرة وطنية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بـ"المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة". 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T16:24+0000

2025-04-06T16:24+0000

2025-04-06T16:24+0000

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انطلق الآلاف بعد تجمعهم صباح اليوم الأحد من ساحة باب الأحد بالعاصمة الرباط إلى مبنى البرلمان، تعبيرا منهم عن دعمهم صمود الشعب الفلسطيني أمام الآلة الحربية الإسرائيلية.من ناحيته قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، إن مئات الآلاف من المغاربة شاركوا في المسيرة الاحتجاجية اليوم ضد التطبيع.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المسيرة التضامنية رفعت ثلاثة شعارات رئيسية، وهي " وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، ووقف التطبيع مع الجانب الإسرائيلي".وأوضح أن "مسيرة أخرى ستنظم في العاصمة الرباط في 13 أبريل، في إطار استمرار التنديد بالجرائم الإسرائيلية والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية، بمشاركة مئات الآلاف من جميع المدن المغربية".في سياق متصل، قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الدكتور عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة جدا، خاصة بالنسبة للأطفال.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أن هذه المنطقة باتت أرضا ليست للأطفال، فأكثر من نصف سكان غزة من الأطفال، وحسب تقارير الأمم المتحدة واليونيسف والأونروا، يقتل ويصاب يوميًا 100 طفل، منذ استئناف العلميات العسكرية في 18 مارس الماضي، حتى الآن، ما يعني أكثر من فصليين دراسيين يوميًا.وتابع: "حسب الإحصاء الفلسطيني، هناك أكثر من 38 ألف طفل يتيم الآن في قطاع غزة، حيث فقد 18 ألف طفل والديهم، نحن نتحدث عن عملية عسكرية مستمرة، يدفع الأبرياء والأطفال ثمنها، إضافة لذلك العملية التعليمية، حيث يحرم حوالي 680 ألف طفل من أطفال قطاع غزة من المدارس".وأكد أن 9 أطفال من كل 10 يعانون من مستويات مختلفة لسوء التغذية، مئات الآلاف من الأطفال يصابون بأمراض مختلفة، حجم المناعة الفردية للأطفال منخفضة للغاية، عشرات الآلاف منهم يعانون من سوء التغذية وفقر الدم، يعيش القطاع حالة مأساوية للغاية.وأكدت القيادة الإسرائيلية مراراً وتكراراً أنها لن تقبل باستمرار وجود "حماس" في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال. واتهم الجانب الفلسطيني بدوره إسرائيل برفض الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا والتفاوض على نهاية نهائية للحرب وانسحاب القوات من القطاع.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء عملية برية في منطقة رفح لتوسيع المنطقة الأمنية جنوبي قطاع غزة.وجاء في رسالة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "في الساعات القليلة الماضية، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية في منطقة الجنينة برفح بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي غزة". وبحسب البيان، تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف أهداف تابعة لحركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في أنحاء قطاع غزة.وفي وقت سابق، بعد وقف إطلاق النار الذي دام شهرين تقريبا، استأنفت إسرائيل العمليات القتالية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل المئات.

https://sarabic.ae/20250405/وزيرا-خارجية-مصر-وتركيا-يبحثان-هاتفيا-جهود-العودة-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1099249643.html

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