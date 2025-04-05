https://sarabic.ae/20250405/وزيرا-خارجية-مصر-وتركيا-يبحثان-هاتفيا-جهود-العودة-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1099249643.html

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان هاتفيا جهود العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان هاتفيا جهود العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الرامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق... 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T18:39+0000

2025-04-05T18:39+0000

2025-04-05T18:39+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إنه "جرى اتصال هاتفي اليوم السبت بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وهـاكـان فيـدان وزير خارجية الجمهورية التركية، لبحث المستجدات إزاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث تناول الوزيران الجهود الرامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، رغم التصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة والضفة الغربية".ونوه البيان، إلى أن الجانبين تناولا المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، حيث أكد وزير الخارجية المصري "مواصلة دعم مصر للجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات الجيش الوطني الصومالي في هذا المجال"، كما جدد رفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيباته الأمنية وحوكمته. واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 آذار/مارس، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

https://sarabic.ae/20250405/تفاصيل-لقاء-وزير-الخارجية-المصري-مع-وفد-من-حركة-فتح-1099246348.html

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العالم العربي, مصر, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى