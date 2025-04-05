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تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري مع وفد من حركة "فتح"
تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري مع وفد من حركة "فتح"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم السبت، على موقف بلاده الثابت والداعم للسلطة... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T16:13+0000
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كما شدد عبد العاطي على أن "أوهام القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن، بل تغذي مشاعر الكراهية وتعرقل فرص السلام"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وترأس وفد "فتح" الذي زار القاهرة، الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية للحركة، وعضوية روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، والدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق.وتناول اللقاء كذلك "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير. إذ استعرض وزير الارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجهود المصرية المكثفة لاستعادة وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع في أسرع وقت".وحذر عبد العاطي من استمرار الصمت الدولي تجاه الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مجددا رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، كما تطرق إلى الخطة العربية الإسلامية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، وأكد أهمية وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز دور السلطة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، عبر إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250329/قيادية-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-الهجوم-على-مخيمات-الضفة-سياسة-إسرائيلية-لإنهاء-ملف-اللاجئين-1099062750.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري مع وفد من حركة "فتح"

16:13 GMT 05.04.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم السبت، على موقف بلاده الثابت والداعم للسلطة الفلسطينية، ورفضها القاطع لمحاولات فصل غزة عن الضفة الغربية، وللعدوان الإسرائيلي المستمر.
كما شدد عبد العاطي على أن "أوهام القوة لن تحقق لإسرائيل الأمن، بل تغذي مشاعر الكراهية وتعرقل فرص السلام"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.
وترأس وفد "فتح" الذي زار القاهرة، الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية للحركة، وعضوية روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، والدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق.
وتناول اللقاء كذلك "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير. إذ استعرض وزير الارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجهود المصرية المكثفة لاستعادة وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع في أسرع وقت".
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مخيم الفارعة جنوبي طوباس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
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29 مارس, 15:46 GMT
وحذر عبد العاطي من استمرار الصمت الدولي تجاه الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مجددا رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، كما تطرق إلى الخطة العربية الإسلامية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، وأكد أهمية وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز دور السلطة الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، عبر إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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