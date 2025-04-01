https://sarabic.ae/20250401/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نسمح-للسلطة-الفلسطينية-بالسيطرة-على-الضفة-الغربية-1099144291.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية. 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T17:34+0000

2025-04-01T17:34+0000

2025-04-01T17:34+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات كاتس جاءت خلال جولة له في مستوطنات الضفة الغربية برفقة وزير المالية المستقيل بتسلئيل سموتريتش.وأوضح كاتس أن "إسرائيل ستمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على الضفة الغربية وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية"، على حد قوله.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نتخلى عن أمن المستوطنين، ولن نسمح لأبو مازن والسلطة الفلسطينية باستخدام البناء العربي غير القانوني كأداة لخلق تهديد استراتيجي للمستوطنات".واعتبر يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تقف أمام أي ضرر يلحق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي 21 يناير/ كانون الثاني، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل أيام عدة عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، بينهم 10 أطفال.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

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