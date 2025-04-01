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https://sarabic.ae/20250401/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لن-نسمح-للسلطة-الفلسطينية-بالسيطرة-على-الضفة-الغربية-1099144291.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T17:34+0000
2025-04-01T17:34+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات كاتس جاءت خلال جولة له في مستوطنات الضفة الغربية برفقة وزير المالية المستقيل بتسلئيل سموتريتش.وأوضح كاتس أن "إسرائيل ستمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على الضفة الغربية وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية"، على حد قوله.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نتخلى عن أمن المستوطنين، ولن نسمح لأبو مازن والسلطة الفلسطينية باستخدام البناء العربي غير القانوني كأداة لخلق تهديد استراتيجي للمستوطنات".واعتبر يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تقف أمام أي ضرر يلحق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي 21 يناير/ كانون الثاني، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل أيام عدة عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، بينهم 10 أطفال.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
https://sarabic.ae/20250226/أونروا-الضفة-الغربية-أصبحت-ساحة-معركة--1098202703.html
https://sarabic.ae/20250401/سموتريتش-اعترفنا-بشرعية-28-مستوطنة-جديدة-1099140416.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية

17:34 GMT 01.04.2025
© Photoوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© Photo
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات كاتس جاءت خلال جولة له في مستوطنات الضفة الغربية برفقة وزير المالية المستقيل بتسلئيل سموتريتش.
وأوضح كاتس أن "إسرائيل ستمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على الضفة الغربية وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية"، على حد قوله.
إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
"أونروا": الضفة الغربية أصبحت ساحة معركة
26 فبراير, 15:10 GMT
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "لن نتخلى عن أمن المستوطنين، ولن نسمح لأبو مازن والسلطة الفلسطينية باستخدام البناء العربي غير القانوني كأداة لخلق تهديد استراتيجي للمستوطنات".
واعتبر يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تقف أمام أي ضرر يلحق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
سموتريتش: اعترفنا بشرعية 28 مستوطنة جديدة
14:40 GMT
وفي 21 يناير/ كانون الثاني، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل أيام عدة عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، بينهم 10 أطفال.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
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