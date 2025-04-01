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سموتريتش: اعترفنا بشرعية 28 مستوطنة جديدة
سموتريتش: اعترفنا بشرعية 28 مستوطنة جديدة
سبوتنيك عربي
صرح وزير المالية الإسرائيلي المُستقيل بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت بـ 28 مستوطنة جديدة بـ الضفة الغربية منذ تشكيلها في... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T14:40+0000
2025-04-01T14:40+0000
إسرائيل
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وجاءت تصريحات سموتريتش خلال جولة في مستوطنات الضفة الغربية إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وعدد كبير من ضباط الجيش الإسرائيلي.ونشر سموتريتش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح خلالها أنه "منذ عام 1967 وحتى اليوم لم تحدث ثورة كهذه في الضفة الغربية"، زاعما أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تطوير المستوطنات في الضفة الغربية.وشدد الوزير الذي قدم استقالته من منصبه، أمس الاثنين، أن بلاده "لن تسمح بالبناء العربي غير القانوني المستشري والذي أصبح آفة للدولة في العقود الأخيرة"، على حد قوله.وأكد أن "المستوطنين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. وستصر الحكومة على أن يكون لهم الحق في الأمن مثل جميع المواطنين الإسرائيليين".وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) على قرار فصل ما يسمى بـ 13 "حيا" من مستوطنات الضفة الغربية القائمة عن "المستوطنات الأم"، وبالتالي تحويلها إلى 13 مستوطنة مستقلة.ووصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دفع بالقرار في الكابينت بصفته وزيرا إضافيا في وزارة الدفاع، هذه الخطوة بأنها خطوة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية الفعلية على الضفة الغربية.ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل أيام عدة عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، بينهم 10 أطفال.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
https://sarabic.ae/20250310/اقتحامات-متكررة-ماذا-يحدث-في-الضفة-الغربية-ولماذا-يصمت-المجتمع-الدولي-1098564209.html
https://sarabic.ae/20250226/أونروا-الضفة-الغربية-أصبحت-ساحة-معركة--1098202703.html
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سموتريتش: اعترفنا بشرعية 28 مستوطنة جديدة

14:40 GMT 01.04.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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صرح وزير المالية الإسرائيلي المُستقيل بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة بنيامين نتنياهو اعترفت بـ 28 مستوطنة جديدة بـ الضفة الغربية منذ تشكيلها في ديسمبر 2022.
وجاءت تصريحات سموتريتش خلال جولة في مستوطنات الضفة الغربية إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وعدد كبير من ضباط الجيش الإسرائيلي.
ونشر سموتريتش تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح خلالها أنه "منذ عام 1967 وحتى اليوم لم تحدث ثورة كهذه في الضفة الغربية"، زاعما أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تطوير المستوطنات في الضفة الغربية.
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وشدد الوزير الذي قدم استقالته من منصبه، أمس الاثنين، أن بلاده "لن تسمح بالبناء العربي غير القانوني المستشري والذي أصبح آفة للدولة في العقود الأخيرة"، على حد قوله.
وأكد أن "المستوطنين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. وستصر الحكومة على أن يكون لهم الحق في الأمن مثل جميع المواطنين الإسرائيليين".
وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) على قرار فصل ما يسمى بـ 13 "حيا" من مستوطنات الضفة الغربية القائمة عن "المستوطنات الأم"، وبالتالي تحويلها إلى 13 مستوطنة مستقلة.
ووصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دفع بالقرار في الكابينت بصفته وزيرا إضافيا في وزارة الدفاع، هذه الخطوة بأنها خطوة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية الفعلية على الضفة الغربية.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
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ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل أيام عدة عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، بينهم 10 أطفال.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
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