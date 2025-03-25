https://sarabic.ae/20250325/مستوطنون-يعتدون-على-مخرج-فلسطيني-حائز-على-جائزة-أوسكار-فيديو--1098923841.html

مستوطنون يعتدون على مخرج فلسطيني حائز على جائزة أوسكار... فيديو

مستوطنون يعتدون على مخرج فلسطيني حائز على جائزة أوسكار... فيديو

سبوتنيك عربي

تعرض حمدان بلال المخرج الفلسطيني، أحد المخرجين الفلسطينيين لفيلم "لا أرض أخرى"، الفائز بجائزة أوسكار، للضرب على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، ثم... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T08:01+0000

2025-03-25T08:01+0000

2025-03-25T08:01+0000

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن منتجي الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" الفائز بأوسكار: "حمدان بلال تعرض للضرب المبرح ويعاني من نزيف حاد".وقال مخرج آخر عمل في الفيلم، باسل عدرا، للوكالة، إنه شهد هجوما على القرية، شارك فيه، على حد قوله، نحو عشرين مستوطنا، وكان هناك أشخاص ملثمون ويحملون أسلحة. وأضاف أن الجنود الذين وصلوا صوبوا أسلحتهم نحو الفلسطينيين، فيما واصل المستوطنون رشق الحجارة. وقال المخرج إنه كل يوم منذ عودته من حفل أوسكار، يتعرض هو وزميله للهجوم، وهو ما قد يكون، بحسب عدرا، “انتقاما” لإعداد هذا الفيلم.وأضاف: "هاجمت مجموعة من 10-20 مستوطنا ملثما حمدان ونشطاء يهود آخرين بالحجارة والعصي، وكسروا نوافذ سيارتهم وثقبوا إطاراتها".وأشار النشطاء إلى أن القوات الإسرائيلية اقتادت بلال والرجل إلى جهة غير معلومة.فيلم "لا أرض أخرى" هو عمل مشترك لمخرجين فلسطينيين وإسرائيليين. يتحدث عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وفيلم "لا أرض أخرى" الحائز جائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي في مارس/آذار 2025، يروي نضال سكان مسافر يطا لمنع الجيش الإسرائيلي من هدم قراهم.وقد فاز الإنتاج الفلسطيني الإسرائيلي المشترك بسلسلة من الجوائز الدولية، منها جائزة في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2024.وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الجيش والشرطة الإسرائيلية اعتقلا حمدان بلال مخرج فيلم "لا أرض أخرى" بعد اعتداء المستوطنين عليه.

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية