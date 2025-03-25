https://sarabic.ae/20250325/مستوطنون-يعتدون-على-مخرج-فلسطيني-حائز-على-جائزة-أوسكار-فيديو--1098923841.html
مستوطنون يعتدون على مخرج فلسطيني حائز على جائزة أوسكار... فيديو
مستوطنون يعتدون على مخرج فلسطيني حائز على جائزة أوسكار... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض حمدان بلال المخرج الفلسطيني، أحد المخرجين الفلسطينيين لفيلم "لا أرض أخرى"، الفائز بجائزة أوسكار، للضرب على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، ثم... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن منتجي الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" الفائز بأوسكار: "حمدان بلال تعرض للضرب المبرح ويعاني من نزيف حاد".وقال مخرج آخر عمل في الفيلم، باسل عدرا، للوكالة، إنه شهد هجوما على القرية، شارك فيه، على حد قوله، نحو عشرين مستوطنا، وكان هناك أشخاص ملثمون ويحملون أسلحة. وأضاف أن الجنود الذين وصلوا صوبوا أسلحتهم نحو الفلسطينيين، فيما واصل المستوطنون رشق الحجارة. وقال المخرج إنه كل يوم منذ عودته من حفل أوسكار، يتعرض هو وزميله للهجوم، وهو ما قد يكون، بحسب عدرا، “انتقاما” لإعداد هذا الفيلم.وأضاف: "هاجمت مجموعة من 10-20 مستوطنا ملثما حمدان ونشطاء يهود آخرين بالحجارة والعصي، وكسروا نوافذ سيارتهم وثقبوا إطاراتها".وأشار النشطاء إلى أن القوات الإسرائيلية اقتادت بلال والرجل إلى جهة غير معلومة.فيلم "لا أرض أخرى" هو عمل مشترك لمخرجين فلسطينيين وإسرائيليين. يتحدث عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.وفيلم "لا أرض أخرى" الحائز جائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي في مارس/آذار 2025، يروي نضال سكان مسافر يطا لمنع الجيش الإسرائيلي من هدم قراهم.وقد فاز الإنتاج الفلسطيني الإسرائيلي المشترك بسلسلة من الجوائز الدولية، منها جائزة في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2024.وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الجيش والشرطة الإسرائيلية اعتقلا حمدان بلال مخرج فيلم "لا أرض أخرى" بعد اعتداء المستوطنين عليه.
https://sarabic.ae/20250307/قطر-إسرائيل-رفضت-كل-ما-عُرض-عليها-مقابل-إقامة-دولة-فلسطين--1098486077.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, العالم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
مستوطنون يعتدون على مخرج فلسطيني حائز على جائزة أوسكار... فيديو
تعرض حمدان بلال المخرج الفلسطيني، أحد المخرجين الفلسطينيين لفيلم "لا أرض أخرى"، الفائز بجائزة أوسكار، للضرب على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية، ثم اعتقله الجيش الإسرائيلي.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن منتجي الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" الفائز بأوسكار: "حمدان بلال تعرض للضرب المبرح ويعاني من نزيف حاد".
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس": "مستوطنون إسرائيليون اعتدوا على أحد المخرجين الفلسطينيين لفيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة أوسكار في الضفة الغربية، ثم اعتقله الجيش الإسرائيلي... وبحسب المحامية ليا تسيميل، كان المخرج حمدان بلال أحد ثلاثة فلسطينيين اعتقلوا في قرية سوسيا، وأخبرتها الشرطة أنهم كانوا في قاعدة عسكرية لتلقي الرعاية الطبية".
وقال مخرج آخر عمل في الفيلم، باسل عدرا، للوكالة، إنه شهد هجوما على القرية، شارك فيه، على حد قوله، نحو عشرين مستوطنا، وكان هناك أشخاص ملثمون ويحملون أسلحة. وأضاف أن الجنود الذين وصلوا صوبوا أسلحتهم نحو الفلسطينيين، فيما واصل المستوطنون رشق الحجارة. وقال المخرج إنه كل يوم منذ عودته من حفل أوسكار، يتعرض هو وزميله للهجوم، وهو ما قد يكون، بحسب عدرا، “انتقاما” لإعداد هذا الفيلم.
وصرح جوش كيملمان أحد النشطاء الذين كانوا في الموقع للوكالة: "لا نعرف أين حمدان لأنه تم اقتياده معصوب العينين".
وأضاف: "هاجمت مجموعة من 10-20 مستوطنا ملثما حمدان ونشطاء يهود آخرين بالحجارة والعصي، وكسروا نوافذ سيارتهم وثقبوا إطاراتها".
وأفاد النشطاء بأنه بينما كان بلال يتلقى العلاج في سيارة الإسعاف، قام جنود إسرائيليون باحتجازه ورجلا فلسطينيا آخر.
وأشار النشطاء إلى أن القوات الإسرائيلية اقتادت بلال والرجل إلى جهة غير معلومة.
وأظهرت مقاطع فيديو لحظة مهاجمة عشرات المستوطنين قرية سوسيا الفلسطينية في منطقة مسافر يطا، حيث قاموا بتدمير الممتلكات، وهاجموا بلال مما أسفر عن إصابته بجروح في رأسه.
فيلم "لا أرض أخرى" هو عمل مشترك لمخرجين فلسطينيين وإسرائيليين. يتحدث عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
منتجو الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" الفائز بأوسكار: مستوطنون اعتدوا على حمدان بلال مخرج الفيلم
وفيلم "لا أرض أخرى" الحائز جائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي في مارس/آذار 2025، يروي نضال سكان مسافر يطا لمنع الجيش الإسرائيلي من هدم قراهم.
وشارك في إخراج الفيلم الفلسطينيان بلال وباسل عدرا، وكلاهما من سكان مسافر يطا، والمخرجان الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل سزور.
وقد فاز الإنتاج الفلسطيني الإسرائيلي المشترك بسلسلة من الجوائز الدولية، منها جائزة في مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2024.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الجيش والشرطة الإسرائيلية اعتقلا حمدان بلال مخرج فيلم "لا أرض أخرى" بعد اعتداء المستوطنين عليه.