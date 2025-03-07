https://sarabic.ae/20250307/قطر-إسرائيل-رفضت-كل-ما-عُرض-عليها-مقابل-إقامة-دولة-فلسطين--1098486077.html
قطر: إسرائيل رفضت كل ما عُرض عليها مقابل إقامة دولة فلسطين
قطر: إسرائيل رفضت كل ما عُرض عليها مقابل إقامة دولة فلسطين
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الجمعة، أن إسرائيل عُرضت عليها ضمانات أمنية واندماج اقتصادي في العالم العربي مقابل الموافقة على إنشاء... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T23:34+0000
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الدوحة - سبوتنيك. وقال آل ثاني في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "قلنا إننا مستعدون لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، وسنتكامل اقتصاديًا مع بعضنا البعض، حتى أن اقتراح نزع سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية، أي ليس استقلالها الكامل، كان يعني أننا مستعدون لتقديم كل شيء، ولكن في المقابل كان يتم رفض كل شيء دائمًا".وأضاف: "وفي إسرائيل، لم يكن هناك سوى عدد قليل من القادة الذين امتلكوا الشجاعة ليقولوا إن هذا هو الحل الوحيد، ولكن في السنوات الأخيرة لم نرَ أيًا منهم".وأوضح أن المخاطر التي تهدد أمن إسرائيل موجودة "بسبب عدم وجود دولة فلسطينية، ولن تنشأ دولة فلسطينية إذا لم يتم تأسيسها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي".
https://sarabic.ae/20250217/مصر-تؤكد-التزامها-بتنفيذ-حل-الدولتين-وإقامة-دولة-فلسطينية-مستقلة-1097881605.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم
قطر: إسرائيل رفضت كل ما عُرض عليها مقابل إقامة دولة فلسطين
23:34 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 23:35 GMT 07.03.2025)
أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الجمعة، أن إسرائيل عُرضت عليها ضمانات أمنية واندماج اقتصادي في العالم العربي مقابل الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، لكنها رفضت كل هذه العروض.
الدوحة - سبوتنيك
. وقال آل ثاني في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "قلنا إننا مستعدون لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، وسنتكامل اقتصاديًا مع بعضنا البعض، حتى أن اقتراح نزع سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية، أي ليس استقلالها الكامل، كان يعني أننا مستعدون لتقديم كل شيء، ولكن في المقابل كان يتم رفض كل شيء دائمًا".
وأضاف: "وفي إسرائيل، لم يكن هناك سوى عدد قليل من القادة الذين امتلكوا الشجاعة ليقولوا إن هذا هو الحل الوحيد، ولكن في السنوات الأخيرة لم نرَ أيًا منهم".
وأوضح أن المخاطر التي تهدد أمن إسرائيل موجودة "بسبب عدم وجود دولة فلسطينية، ولن تنشأ دولة فلسطينية إذا لم يتم تأسيسها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة
بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقا للقانون الدولي".