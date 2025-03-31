https://sarabic.ae/20250331/اليونيسف-مقتل-322-طفلا-وإصابة-609-آخرين-عقب-انهيار-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1099118702.html
اليونيسف: مقتل 322 طفلا وإصابة 609 آخرين عقب انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اليونيسف: مقتل 322 طفلا وإصابة 609 آخرين عقب انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة "اليونيسف"، اليوم الاثنين، "مقتل 322 طفلا على الأقل وإصابة 609 آخرين في قطاع غزة عقب انهيار وقف إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي". 31.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت "اليونيسف"، في بيان لها، إن هناك "100 طفل في غزة يقتلون أو يتعرضون للتشويه يوميا خلال الأيام العشرة الماضية"، مؤكدا أن "معظم الأطفال الضحايا في القطاع هم من النازحين الذين لجأوا إلى خيام مؤقتة أو منازل متضررة".وأضاف البيان أن "الحظر الشامل لدخول الإمدادات إلى قطاع غزة يعرض المدنيين وخصوصا مليون طفل لخطر بالغ"، مشيرا إلى أنه "خلال 18 شهرا من الحرب، قتل أكثر من 15 ألف طفل وأصيب أكثر من 34 ألفا واضطر مليون طفل للنزوح".وأكدت "اليونيسف"، أن "حظر المساعدات الأطول منذ بدء الحرب، سبب نقصا ينذر بارتفاع سوء التغذية والأمراض ووفيات الأطفال"، محذرا من أن "الهجمات على عمال الإغاثة في غزة تنتهك القانون الدولي وتهدد العمليات الإنسانية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250331/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-خطورة-أوامر-الإخلاء-الإسرائيلية-لمدينة-رفح-1099112876.html
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قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اليونيسف: مقتل 322 طفلا وإصابة 609 آخرين عقب انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أعلنت منظمة "اليونيسف"، اليوم الاثنين، "مقتل 322 طفلا على الأقل وإصابة 609 آخرين في قطاع غزة عقب انهيار وقف إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي".
وقالت "اليونيسف"، في بيان لها، إن هناك "100 طفل في غزة يقتلون أو يتعرضون للتشويه يوميا خلال الأيام العشرة الماضية"، مؤكدا أن "معظم الأطفال الضحايا في القطاع هم من النازحين الذين لجأوا إلى خيام مؤقتة أو منازل متضررة".
وأضاف البيان أن "الحظر الشامل لدخول الإمدادات إلى قطاع غزة يعرض المدنيين وخصوصا مليون طفل لخطر بالغ"، مشيرا إلى أنه "خلال 18 شهرا من الحرب، قتل أكثر من 15 ألف طفل وأصيب أكثر من 34 ألفا واضطر مليون طفل للنزوح".
وأكدت "اليونيسف"، أن "حظر المساعدات الأطول منذ بدء الحرب، سبب نقصا ينذر بارتفاع سوء التغذية والأمراض ووفيات الأطفال"، محذرا من أن "الهجمات على عمال الإغاثة في غزة تنتهك القانون الدولي وتهدد العمليات الإنسانية".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة
، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.