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https://sarabic.ae/20250331/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-من-خطورة-أوامر-الإخلاء-الإسرائيلية-لمدينة-رفح-1099112876.html
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمدينة رفح
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمدينة رفح
سبوتنيك عربي
طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، حركة حماس بـ"قطع الطريق على الاحتلال وسحب الأعذار منه لمواصلة عدوانه الدموي ضد شعبنا وأرضنا". 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T15:15+0000
2025-03-31T15:15+0000
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وقالت الرئاسة الفلسطينية، في يبان لها، تعليقا على أوامر الإخلاء الإسرائيلية في رفح وخان يونس، إن "التهجير الداخلي مدان ومرفوض ومخالفة للقانون الدولي"، محذرة من خطورة أوامر الاخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، مترافقاً ذلك مع مقتل أكثر من 80 مواطناً منذ بدء عيد الفطر المبارك.وحملت "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد"، محذرة من الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي يشكل خرقاً كبيراً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي.وأكدت الرئاسة أنه "مع تصاعد الحديث عن طبول الحرب في المنطقة، فإن على الجميع أن يفهم أنه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب لا تنتهي سيدفع ثمنها الجميع، وعلى دول العالم كافة أن تتحمل مسؤولياتها حفاظاً على القانون الدولي والمواثيق الإنسانية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250329/حماس-توافق-على-مقترح-جديد-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1099065916.html
https://sarabic.ae/20250330/ماكرون-سنواصل-العمل-على-الخطة-العربية-لإعادة-إعمار-غزة-1099084940.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمدينة رفح

15:15 GMT 31.03.2025
© AP Photo / Alexey Maishevالرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Alexey Maishev
تابعنا عبر
طالبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، حركة حماس بـ"قطع الطريق على الاحتلال وسحب الأعذار منه لمواصلة عدوانه الدموي ضد شعبنا وأرضنا".
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في يبان لها، تعليقا على أوامر الإخلاء الإسرائيلية في رفح وخان يونس، إن "التهجير الداخلي مدان ومرفوض ومخالفة للقانون الدولي"، محذرة من خطورة أوامر الاخلاء القسري لمدينة رفح بالكامل، مترافقاً ذلك مع مقتل أكثر من 80 مواطناً منذ بدء عيد الفطر المبارك.
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
"حماس" توافق على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة
29 مارس, 19:21 GMT
وحملت "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد"، محذرة من الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل الجيش الإسرائيلي، والذي يشكل خرقاً كبيراً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي.
وأكدت الرئاسة أنه "مع تصاعد الحديث عن طبول الحرب في المنطقة، فإن على الجميع أن يفهم أنه دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فإن المنطقة ستبقى في دوامة حروب لا تنتهي سيدفع ثمنها الجميع، وعلى دول العالم كافة أن تتحمل مسؤولياتها حفاظاً على القانون الدولي والمواثيق الإنسانية".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
ماكرون: سنواصل العمل على الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أمس, 17:38 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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