https://sarabic.ae/20250330/ماكرون-سنواصل-العمل-على-الخطة-العربية-لإعادة-إعمار-غزة-1099084940.html
ماكرون: سنواصل العمل على الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
ماكرون: سنواصل العمل على الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، "مواصلة العمل على الخطة العربية لإعادة إعمار غزة والعودة لفتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين". 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T17:38+0000
2025-03-30T17:38+0000
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وقال ماكرون، إن"أي تهجير قسري أو ضم للأراضي في غزة سيكون ضد هذه الأهداف"، مشيرا إلى أنه "تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعاه إلى وقف الهجمات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار واستئناف دخول المساعدات".وأضاف: "ناقشت مع نتنياهو الاستقرار في سوريا واستعادة سيادتها الكاملة على أراضيها"، مؤكدا أنه "دعا إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار في لبنان".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250330/السيسي-يؤكد-لعباس-موقف-مصر-الثابت-في-دعم-فلسطين-وشعبها--1099081666.html
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غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, العالم
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, بنيامين نتنياهو, العالم
ماكرون: سنواصل العمل على الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، "مواصلة العمل على الخطة العربية لإعادة إعمار غزة والعودة لفتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين".
وقال ماكرون، إن"أي تهجير قسري أو ضم للأراضي في غزة سيكون ضد هذه الأهداف"، مشيرا إلى أنه "تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعاه إلى وقف الهجمات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار واستئناف دخول المساعدات".
وأضاف: "ناقشت مع نتنياهو الاستقرار في سوريا واستعادة سيادتها الكاملة على أراضيها"، مؤكدا أنه "دعا إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار في لبنان".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة
، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.