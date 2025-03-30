https://sarabic.ae/20250330/السيسي-يؤكد-لعباس-موقف-مصر-الثابت-في-دعم-فلسطين-وشعبها--1099081666.html

السيسي يؤكد لعباس موقف مصر الثابت في دعم فلسطين وشعبها

السيسي يؤكد لعباس موقف مصر الثابت في دعم فلسطين وشعبها

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على "موقف مصر الثابت والواضح والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني". 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T15:51+0000

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2025-03-30T15:51+0000

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وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.وأعرب عباس عن تمنيه بأن "تعود هذه المناسبة على مصر وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، فيما أعرب السيسي، عن تقديره لهذه التهنئة، داعيا الله أن يمنح الشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والاستقرار في دولته المنشودة".فيما أفادت الرئاسة الفلسطينية في بيان، بأن السيسي أعرب عن أمنياته بأن "يعيد هذه المناسبة وقد حقق الشعب الفلسطيني آماله وأحلامه بالحرية والاستقلال"، بينما قدم عباس، وفق البيان، الشكر لنظيره المصري على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد "حماس"، "رداً على "رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, العالم العربي