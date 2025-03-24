https://sarabic.ae/20250324/الصفدي-900-خرق-إسرائيلي-للهدنة-وموقف-الأردن-من-التهجير-القسري-لم-ولن-يتزحزح--1098910766.html
الصفدي: 900 خرق إسرائيلي للهدنة وموقف الأردن من التهجير القسري لم ولن يتزحزح
الصفدي: 900 خرق إسرائيلي للهدنة وموقف الأردن من التهجير القسري لم ولن يتزحزح
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "900 خرق إسرائيلي للهدنة في قطاع غزة سجلته غرفة العمليات المصرية القطرية المشتركة على مدار الـ40-50 يوما الماضية، شمل... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T15:00+0000
2025-03-24T15:00+0000
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وأضاف الصفدي، خلال إحاطة أمام مجلس النواب الأردني، أن "الجهود الأردنية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الضفة الغربية لم تنقطع"، مؤكدا أن إسرائيل خرقت اتفاقية التبادل واستأنفت عدوانها على غزة، حسب وكالة الأنباء الأردنية - بترا.وجدد التأكيد أن "الجهد الأردني الذي يقوده الملك عبدالله الثاني، لم يتوقف من أجل إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية؛ لأن عدم إدخال المساعدات الإنسانية إضافة إلى ما يشكله من خرق لاتفاق التبادل، هو خرق فاضح للقانون الدولي"، مؤكدا أن استخدام الغذاء والدواء سلاحا هو جريمة حرب يدينها القانون الدولي.وحول موضوع التهجير، جدد الصفدي، التأكيد على أن رفض التهجير هو موقف أردني ثابت لم يتزحزح ولن يتزحزح، أكده الملك أكثر من مرة، معقبًا: "السياسة الأردنية ثابتة في العمل، ليس فقط على إعلام العالم كله بأننا نرفض هذا التهجير، ولكن أيضا بشرح خطورة هذا التهجير على المنطقة، وعلى أمنها واستقرارها". وشدد على أن الأولوية هي تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، مشيرا إلى أن "جهود الأردن في هذا السياق مستمرة سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الاتحاد الأوروبي، والعواصم المؤثرة في العالم، وأن هذا الجهد يعد جزءا من جهد عربي إسلامي مشترك".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح مؤخرا، أنه "لن يطرد أحدا من غزة، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة". ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.وكان ترامب قد دعا في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، في الرابع من مارس الجاري، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.هذا واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250324/مصر-تؤكد-موقفها-الرافض-لتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1098890913.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار الأردن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار الأردن, العالم العربي
الصفدي: 900 خرق إسرائيلي للهدنة وموقف الأردن من التهجير القسري لم ولن يتزحزح
15:00 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 16:10 GMT 24.03.2025)
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "900 خرق إسرائيلي للهدنة في قطاع غزة سجلته غرفة العمليات المصرية القطرية المشتركة على مدار الـ40-50 يوما الماضية، شمل عمليات عسكرية أدت إلى مقتل العشرات في غزة".
وأضاف الصفدي، خلال إحاطة أمام مجلس النواب الأردني، أن "الجهود الأردنية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الضفة الغربية لم تنقطع"، مؤكدا أن إسرائيل خرقت اتفاقية التبادل واستأنفت عدوانها على غزة، حسب وكالة
الأنباء الأردنية - بترا.
وجدد التأكيد أن "الجهد الأردني الذي يقوده الملك عبدالله الثاني، لم يتوقف من أجل إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية؛ لأن عدم إدخال المساعدات الإنسانية إضافة إلى ما يشكله من خرق لاتفاق التبادل، هو خرق فاضح للقانون الدولي"، مؤكدا أن استخدام الغذاء والدواء سلاحا هو جريمة حرب يدينها القانون الدولي.
وحول موضوع التهجير، جدد الصفدي، التأكيد على أن رفض التهجير هو موقف أردني ثابت لم يتزحزح ولن يتزحزح، أكده الملك أكثر من مرة، معقبًا: "السياسة الأردنية ثابتة في العمل، ليس فقط على إعلام العالم كله بأننا نرفض هذا التهجير، ولكن أيضا بشرح خطورة هذا التهجير على المنطقة، وعلى أمنها واستقرارها".
وشدد على أن الأولوية هي تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، مشيرا إلى أن "جهود الأردن في هذا السياق مستمرة سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الاتحاد الأوروبي، والعواصم المؤثرة في العالم، وأن هذا الجهد يعد جزءا من جهد عربي إسلامي مشترك".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح مؤخرا، أنه "لن يطرد أحدا من غزة
، ولا أحد يجبر سكان القطاع على المغادرة".
ويعد تصريح ترامب بمثابة تراجع واضح عن مقترحه السابق بشأن طرد الفلسطينيين من غزة وإقامة "ريفييرا" الشرق الأوسط في القطاع، وهو الاقتراح الذي واجه رفضا عربيا وعالميا واسعا.
وكان ترامب قد دعا في وقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة
لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، في الرابع من مارس الجاري، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.
هذا واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة بوقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
يأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.