https://sarabic.ae/20250323/فيدان-أنقرة-تدعم-خطة-القاهرة-بشأن-قطاع-غزة-1098889400.html

فيدان: أنقرة تدعم خطة القاهرة بشأن قطاع غزة

فيدان: أنقرة تدعم خطة القاهرة بشأن قطاع غزة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه ينبغي أن يكون هدفنا الأول وقف الدمار في غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. 23.03.2025, سبوتنيك عربي

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جاءت تصريحات فيدان خلال كلمته في اجتماع "مجموعة الاتصال الخاصة بغزة"، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، الذي استضافته القاهرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد.وتابع وزير الخارجية التركي: "لا بد من زيادة الضغط على إسرائيل"، مشيرا إلى أنه ⁠لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة ما لم يتم كبح جماحها،وأوضح فيدان أن بلاده تدعم خطة القاهرة بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى أن الخطة المصرية تحظى بدعم من جميع دول منظمة التعاون الإسلامي ويجب اعتمادها.وأردف: "الإبادة الجماعية في غزة لا تزال مستمرة، وإسرائيل تواصل سياساتها التوسعية"، مشددا على ضرورة المضي قدما في تطبيق خطة مصر بشأن غزة.ولفت الوزير التركي إلى أن الهجمات الجوية التي شنّتها إسرائيل في 18 مارس/ أذار الجاري أظهرت أن لديها أجندة توسعة، تؤكدها ما تقوم به من منع للمساعدات الإنسانية واستهداف الأراضي السورية واللبنانية.وقبل أيام، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حاليًا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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