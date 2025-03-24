https://sarabic.ae/20250324/مصر-وأمريكا-يؤكدان-على-مواصلة-العمل-المشترك-لجعل-المنطقة-خالية-من-الصراعات-والحروب-1098914389.html

مصر وأمريكا يؤكدان على مواصلة العمل المشترك لجعل المنطقة خالية من الصراعات والحروب

مصر وأمريكا يؤكدان على مواصلة العمل المشترك لجعل المنطقة خالية من الصراعات والحروب

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على "مواصلة العمل المشترك من اجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالشرق... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T17:34+0000

2025-03-24T17:34+0000

2025-03-24T17:34+0000

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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه "جرى اتصال هاتفى بين الوزير عبد العاطى والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في إطار الاتصالات الدورية بينهما لتناول العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية المتميزة والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي، فضلا عن تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التطورات فى غزة". ووفقا للبيان المصري، "تناول الاتصال الجهود المشتركة التى تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلي التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذه"، مشددين على ضرورة تجسيد رؤية الإدارة الأمريكية بضرورة إنهاء أكثر من 70 عاما من الصراع في المنطقة". من جانبه، أثنى ويتكوف، على العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الصديقين وعلى الدور المهم والمحورى الذى تضطلع به مصر فى سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، مشيدا بدورها مع قطر في محاولة التوصل إلى حل يضمن إطلاق سراح الرهائن وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وشهدت المظاهرات التي عمت تل أبيب، أعمال عنف وغلق طرقات، استخدمت فيها الشرطة العنف بتكسير نوافد المركبات، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي سقط على الأرض بعدما أطاح به أحد أفراد الشرطة، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، رفضا لإقالة رئيس الشاباك.

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