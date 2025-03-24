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https://sarabic.ae/20250324/مصر-وأمريكا-يؤكدان-على-مواصلة-العمل-المشترك-لجعل-المنطقة-خالية-من-الصراعات-والحروب-1098914389.html
مصر وأمريكا يؤكدان على مواصلة العمل المشترك لجعل المنطقة خالية من الصراعات والحروب
مصر وأمريكا يؤكدان على مواصلة العمل المشترك لجعل المنطقة خالية من الصراعات والحروب
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على "مواصلة العمل المشترك من اجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالشرق... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T17:34+0000
2025-03-24T17:34+0000
غزة
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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه "جرى اتصال هاتفى بين الوزير عبد العاطى والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في إطار الاتصالات الدورية بينهما لتناول العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية المتميزة والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي، فضلا عن تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التطورات فى غزة". ووفقا للبيان المصري، "تناول الاتصال الجهود المشتركة التى تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلي التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذه"، مشددين على ضرورة تجسيد رؤية الإدارة الأمريكية بضرورة إنهاء أكثر من 70 عاما من الصراع في المنطقة". من جانبه، أثنى ويتكوف، على العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الصديقين وعلى الدور المهم والمحورى الذى تضطلع به مصر فى سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، مشيدا بدورها مع قطر في محاولة التوصل إلى حل يضمن إطلاق سراح الرهائن وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وشهدت المظاهرات التي عمت تل أبيب، أعمال عنف وغلق طرقات، استخدمت فيها الشرطة العنف بتكسير نوافد المركبات، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي سقط على الأرض بعدما أطاح به أحد أفراد الشرطة، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، رفضا لإقالة رئيس الشاباك.
https://sarabic.ae/20250324/إعلام-ترامب-لا-يزال-يبحث-عن-دول-مستعدة-لتوطين-الفلسطينيين-من-غزة-1098892390.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر وأمريكا يؤكدان على مواصلة العمل المشترك لجعل المنطقة خالية من الصراعات والحروب

17:34 GMT 24.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025.
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، على "مواصلة العمل المشترك من اجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالشرق الأوسط، بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب".
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه "جرى اتصال هاتفى بين الوزير عبد العاطى والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في إطار الاتصالات الدورية بينهما لتناول العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية المتميزة والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي، فضلا عن تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التطورات فى غزة".
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
إعلام: ترامب لا يزال يبحث عن دول مستعدة لتوطين الفلسطينيين من غزة
06:43 GMT
ووفقا للبيان المصري، "تناول الاتصال الجهود المشتركة التى تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلي التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذه"، مشددين على ضرورة تجسيد رؤية الإدارة الأمريكية بضرورة إنهاء أكثر من 70 عاما من الصراع في المنطقة".
من جانبه، أثنى ويتكوف، على العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الصديقين وعلى الدور المهم والمحورى الذى تضطلع به مصر فى سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، مشيدا بدورها مع قطر في محاولة التوصل إلى حل يضمن إطلاق سراح الرهائن وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
انفجار شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة تعلن رفضها لنقل أو طرد الشعب الفلسطيني من غزة والضفة
أمس, 17:56 GMT
يأتي ذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وشهدت المظاهرات التي عمت تل أبيب، أعمال عنف وغلق طرقات، استخدمت فيها الشرطة العنف بتكسير نوافد المركبات، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.
وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي سقط على الأرض بعدما أطاح به أحد أفراد الشرطة، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، رفضا لإقالة رئيس الشاباك.
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