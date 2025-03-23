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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250323/اللجنة-الوزارية-العربية-الإسلامية-المعنية-بغزة-تعلن-رفضها-لنقل-أو-طرد-الشعب-الفلسطيني-من-غزة-والضفة-1098887148.html
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة تعلن رفضها لنقل أو طرد الشعب الفلسطيني من غزة والضفة
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة تعلن رفضها لنقل أو طرد الشعب الفلسطيني من غزة والضفة
سبوتنيك عربي
أدانت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، اليوم الأحد، "استئناف الأعمال العدائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بغزة"، داعية للعودة إلى... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T17:56+0000
2025-03-23T17:56+0000
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وأكدت اللجنة، في بيان لها عقب لقائها الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة االأمنية للاتحاد الأوروبي، على "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بهدف تنفيذه الكامل وضمان استدامة المساعدات الإنسانية وإيصالها على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع".ودعا البيان، "المجتمع الدولي لحشد الموارد التي سيعلن عنها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع المقرر عقده بالقاهرة"، مؤكدا رفضة بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغييرالوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدسوأكدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، أهمية توحيد القطاع مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، معربة عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.كما رفضت اللجنة، أي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه من غزة والضفة، محذرة من "العواقب الوخيمة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وشهدت المظاهرات التي عمت تل أبيب، أعمال عنف وغلق طرقات، استخدمت فيها الشرطة العنف بتكسير نوافد المركبات، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي سقط على الأرض بعدما أطاح به أحد أفراد الشرطة، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، رفضا لإقالة رئيس الشاباك.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد وافق، في وقت متأخر الخميس، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".
https://sarabic.ae/20250323/مقتل-القيادي-بحماس-صلاح-البردويل-في-غارة-إسرائيلية-جنوبي-قطاع-غزة-صور-1098865440.html
https://sarabic.ae/20250322/وزيرا-الخارجية-السعودي-والإيراني-يدينان-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1098864556.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة تعلن رفضها لنقل أو طرد الشعب الفلسطيني من غزة والضفة

17:56 GMT 23.03.2025
© AP Photo / Leo Correaانفجار شمالي قطاع غزة
انفجار شمالي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أدانت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، اليوم الأحد، "استئناف الأعمال العدائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بغزة"، داعية للعودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وأكدت اللجنة، في بيان لها عقب لقائها الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة االأمنية للاتحاد الأوروبي، على "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بهدف تنفيذه الكامل وضمان استدامة المساعدات الإنسانية وإيصالها على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع".
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
مقتل القيادي في "حماس" صلاح البردويل في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.. صور
00:14 GMT
ودعا البيان، "المجتمع الدولي لحشد الموارد التي سيعلن عنها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع المقرر عقده بالقاهرة"، مؤكدا رفضة بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغييرالوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس
وأكدت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة، أهمية توحيد القطاع مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، معربة عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
كما رفضت اللجنة، أي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه من غزة والضفة، محذرة من "العواقب الوخيمة".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
رمضان في قطاع غزة.. جوع ومرض وحكايات عن الفقد والحزن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يدينان العدوان الإسرائيلي على غزة
أمس, 21:15 GMT
وشهدت المظاهرات التي عمت تل أبيب، أعمال عنف وغلق طرقات، استخدمت فيها الشرطة العنف بتكسير نوافد المركبات، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.
وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي سقط على الأرض بعدما أطاح به أحد أفراد الشرطة، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، رفضا لإقالة رئيس الشاباك.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد وافق، في وقت متأخر الخميس، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".
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