https://sarabic.ae/20250323/مقتل-القيادي-بحماس-صلاح-البردويل-في-غارة-إسرائيلية-جنوبي-قطاع-غزة-صور-1098865440.html
مقتل القيادي بحماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.. صور
مقتل القيادي بحماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.. صور
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T00:14+0000
2025-03-23T00:14+0000
2025-03-23T00:14+0000
حركة حماس
غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الجيش اليمني
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71eb3501db8423d3064a5cc1b181ff8b.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، ارتقى ساجدًا خلال قيامه ليلة الـ23 من رمضان في خيمته برفقة زوجته بمواصي خان يونس".من جانب ذكرت قناة "الأقصى" المحلية، أن "طواقم الإسعاف بمستشفى الكويت التخصصي الميداني تقوم بنقل عدد من الإصابات جرّاء استهداف خيام النازحين بالقرب من منطقة الكنيس بمواصي خان يونس".ونشرت شبكة "قدس" الفلسطينية، مقاطع مصورة من داخل المستشفى التي يتواجد بها البردويل حيث ظهر مدرجًا بالدماء على نقالة طبية رفقة المسعفين.
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097133970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e96c5a34fd5ca99d98e7eb42a77e8e7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الجيش اليمني, طوفان الأقصى
حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الجيش اليمني, طوفان الأقصى
مقتل القيادي بحماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.. صور
أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل
، ارتقى ساجدًا خلال قيامه ليلة الـ23 من رمضان في خيمته برفقة زوجته بمواصي خان يونس".
من جانب ذكرت قناة "الأقصى" المحلية، أن "طواقم الإسعاف بمستشفى الكويت التخصصي الميداني تقوم بنقل عدد من الإصابات جرّاء استهداف خيام النازحين بالقرب من منطقة الكنيس بمواصي خان يونس".
ونشرت شبكة "قدس" الفلسطينية، مقاطع مصورة من داخل المستشفى التي يتواجد بها البردويل حيث ظهر مدرجًا بالدماء على نقالة طبية رفقة المسعفين.