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مقتل القيادي بحماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.. صور
مقتل القيادي بحماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.. صور
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T00:14+0000
2025-03-23T00:14+0000
حركة حماس
غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الجيش اليمني
طوفان الأقصى
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القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، ارتقى ساجدًا خلال قيامه ليلة الـ23 من رمضان في خيمته برفقة زوجته بمواصي خان يونس".من جانب ذكرت قناة "الأقصى" المحلية، أن "طواقم الإسعاف بمستشفى الكويت التخصصي الميداني تقوم بنقل عدد من الإصابات جرّاء استهداف خيام النازحين بالقرب من منطقة الكنيس بمواصي خان يونس".ونشرت شبكة "قدس" الفلسطينية، مقاطع مصورة من داخل المستشفى التي يتواجد بها البردويل حيث ظهر مدرجًا بالدماء على نقالة طبية رفقة المسعفين.
غزة
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حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الجيش اليمني, طوفان الأقصى
حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الجيش اليمني, طوفان الأقصى

مقتل القيادي بحماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.. صور

00:14 GMT 23.03.2025
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة.
القاهرة – سبوتنيك. وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن "عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، ارتقى ساجدًا خلال قيامه ليلة الـ23 من رمضان في خيمته برفقة زوجته بمواصي خان يونس".
من جانب ذكرت قناة "الأقصى" المحلية، أن "طواقم الإسعاف بمستشفى الكويت التخصصي الميداني تقوم بنقل عدد من الإصابات جرّاء استهداف خيام النازحين بالقرب من منطقة الكنيس بمواصي خان يونس".
ونشرت شبكة "قدس" الفلسطينية، مقاطع مصورة من داخل المستشفى التي يتواجد بها البردويل حيث ظهر مدرجًا بالدماء على نقالة طبية رفقة المسعفين.
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