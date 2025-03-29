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"حماس" توافق على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة
"حماس" توافق على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
وافقت حركة "حماس" على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، اقترحه قبل يومين وسطاء يمثلون مصر وقطر. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T19:21+0000
2025-03-29T19:21+0000
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
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وقال القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، خليل الحية: "لقد تلقينا قبل يومين مقترحا من الأخوة الوسطاء من مصر وقطر وتفاعلنا معه بشكل إيجابي ووافقنا عليه"، معربا عن أمله في ألا تنتهك إسرائيل "الاقتراح الذي ورد من الوسطاء".وفي وقت سابق السبت، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجانب الإسرائيلي سلم الوسطاء نسخة مضادة من اقتراح التهدئة في قطاع غزة، متفقة مع الموقف الأمريكي.وأوضحت المصادر لموقع "الشرق" الإخباري أن حركة "حماس" أبدت تجاوباً إيجابياً مع المقترحات المقدمة في هذا الصدد.وبحسب المصادر ذاتها، فإن المقترح الجديد يستند إلى آلية التبادل التي اعتمدت في المرحلة الأولى من المفاوضات، والتي تقضي بإطلاق سراح خمسين أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية مقابل كل محتجز إسرائيلي، مع ترك الباب مفتوحاً للاتفاق على آليات تبادل المحتجزين الإسرائيليين المتبقين خلال جولات المفاوضات اللاحقة.
https://sarabic.ae/20250329/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-برية-في-منطقة-حي-الجنينة-برفح-جنوبي-قطاع-غزة-1099065327.html
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غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي

"حماس" توافق على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة

19:21 GMT 29.03.2025
© AP Photo / Khalil Hamraرئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية
رئيس وفد حركة حمـاس في المفاوضات خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
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وافقت حركة "حماس" على مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، اقترحه قبل يومين وسطاء يمثلون مصر وقطر.
وقال القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، خليل الحية: "لقد تلقينا قبل يومين مقترحا من الأخوة الوسطاء من مصر وقطر وتفاعلنا معه بشكل إيجابي ووافقنا عليه"، معربا عن أمله في ألا تنتهك إسرائيل "الاقتراح الذي ورد من الوسطاء".
وفي وقت سابق السبت، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الجانب الإسرائيلي سلم الوسطاء نسخة مضادة من اقتراح التهدئة في قطاع غزة، متفقة مع الموقف الأمريكي.
كشفت مصادر مطلعة عن قيام وفدين مصري وقطري بإجراء مباحثات مكثفة مع مختلف الأطراف في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وإقرار هدنة مؤقتة تسبق حلول عيد الفطر لدى المسلمين وعيد الفصح لدى اليهود.
وأوضحت المصادر لموقع "الشرق" الإخباري أن حركة "حماس" أبدت تجاوباً إيجابياً مع المقترحات المقدمة في هذا الصدد.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
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18:21 GMT
وأفادت المصادر بأن الوفدين المصري والقطري عقدا سلسلة من اللقاءات مع وفد حركة "حماس" برئاسة خليل الحية خلال الأيام الماضية في العاصمة القطرية الدوحة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المقترح الجديد يستند إلى آلية التبادل التي اعتمدت في المرحلة الأولى من المفاوضات، والتي تقضي بإطلاق سراح خمسين أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية مقابل كل محتجز إسرائيلي، مع ترك الباب مفتوحاً للاتفاق على آليات تبادل المحتجزين الإسرائيليين المتبقين خلال جولات المفاوضات اللاحقة.
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