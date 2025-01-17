https://sarabic.ae/20250117/فلسطينية-تصنع-ملابس-الصوف-للأطفال-النازحين-في-قطاع-غزة-1096869727.html

فلسطينية تصنع ملابس الصوف للأطفال النازحين في قطاع غزة

فلسطينية تصنع ملابس الصوف للأطفال النازحين في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

يعيش الفلسطينيون النازحون في قطاع غزة في مخيمات مكتظة، وتزداد معاناة النازحين من بيوتهم المدمرة، وسط شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وأفادت الأمم... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

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وتُعاني الأسواق في قطاع غزة، نقصا شديدا في البضائع والاحتياجات اليومية، ومنها ما يخص الملابس والأغطية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، ولمواجهة هذه الظروف الصعبة يبادر البعض لتوفير ملابس للأطفال النازحين في الشتاء.صانعة الفرحة للأطفال النازحينوفي ظل موجة البرد القارس التي تجتاح قطاع غزة، تُبادر السيدة فاطمة أبو حطب بنسج الصوف وحياكة القبعات وملابس للأطفال النازحين، لتُدفّئ أجسادهم الصغيرة وتُخفّف من وطأة الشتاء عليهم في الخيام وأماكن النزوح في خان يونس جنوبي القطاع.وتقول فاطمة لوكالة "سبوتنيك":" بعد النزوح من رفح، كانت ظروفي صعبة للغاية، وعملي قبل الحرب كان في حياكة الصوف، وعند رؤيتي الأطفال بدون ملابس دافئة في الشتاء، كنت أشعر بألم كبير، لذلك بادرت إلى نسج الصوف وصناعة ملابس دافئة لهم، وفي البداية لم يكن لدي المال الكافي لعمل عدد كبير من الملابس، لكن ساهم متبرع في مساعدتي لشراء الصوف وجميع الأدوات اللازمة".وتضيف:" نجحت في صناعة 55 جاكيت من الصوف للأطفال النازحين، ورسمت الفرحة على وجوه الأطفال النازحين، ومن الأطفال الذين حصلوا على ملابس الصوف، من فقد جميع أفراد عائلته وبقي ناجي وحيد ، وهذا جعلني أشعر بالسعادة لتُدفّئة أجسادهم الصغيرة والتُخفّيف من وطأة الشتاء عليهم في الخيام".وتعيش فاطمة، وهي نازحة من مدينة رفح، في خان يونس جنوبي القطاع، وأم لثلاثة أطفال، وتعاني ظروفا معيشية صعبة، لكن ذلك لم يمنعها من مساعدة الأطفال النازحين، وهذا أدخل الفرحة أيضا على نفوس الأهالي الذين لا يستيطعون شراء ملابس الشتاء لأطفالهم.ويقول النازح محمد المدني لـ "سبوتنيك":" عندما نزحنا من شمال غزة، خرجنا بدون ملابس وأغطية، وكانت ظروف النزوح قاسية، ومبادرة الصوف هي مبادرة مميزة وقد أدخلت الفرحة والدفء على الأطفال، وفي ظل الظروف الصعبة التي نعيشها أقل قطعة من ملابس الأطفال تباع بثمن 100شيكل، ( 27.5 دولار)، لذلك لا نستطيع الشراء بسبب غلاء الأسعار".ويضيف النازح إبراهيم الفرا:" لا يوجد دخل لنا لتأمين الاحتياجات الأساسية من طعام وملابس، وهناك غلاء في الأسعار بشكل كبير جدا، وهذه المبادرة خدمت الأطفال الذين يعانون من برد الشتاء، فقد تدمرت بيوتنا ولم يبقى لنا شيء، ونحتاج إلى مثل هذه المبادرات تجاه النازحين".وقامت فاطمة أبو حطب بتوزيع ملابس الصوف على الأطفال النازحين في خان يونس، ورسمت ابتسامة على وجوههم، فقد كان الأطفال الخاسر الأكبر خلال الحرب، وتقول فاطمة لوكالة "سبوتنيك":" بالرغم من أنَّ مبادرتي صغيرة نوعا ما، لكني قدمت ما بوسعي لـ 55 طفل نازح، وأتمنى أن تكبر مبادرتي وتغطي عدد أكبر من الأطفال الذين خسروا طفولتهم بسبب الحرب، ورسالتي إلى العالم بعدم نسيان قطاع غزة وما يحدث فيه من دمار وجوع وخوف وبرد وكل أشكال المعاناة التي نواجها كل يوم".وكشفت دراسة أجراها مركز متخصص في الصحة النفسية في قطاع غزة، أنَّ 96% من الأطفال في قطاع غزة يشعرون بأن الموت وشيك، فيما 87% من الأطفال يظهرون خوفا شديدا، بينما يعاني 79% منهم من الكوابيس.وأظهرت الإحصائية التي أعدها مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات الفلسطيني، بدعم من "تحالف أطفال الحرب"، أنَّ أكثر من عام من النزوح والقصف المتواصل ترك أطفال قطاع غزة الأكثر ضعفا يعانون من أزمات نفسية حادة، حيث أصبحت عائلاتهم على حافة الانهيار، وبحسب الدراسة فإنَّ 35 ألفا و60 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، فيما 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.وتوصلت إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق وقف النار عقب اجتماعات في الدوحة.ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، فقد قتل 101 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، بحسب الدفاع المدني في غزة، في سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق يفضي لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل، ليرتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 46,788 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 110,453 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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