https://sarabic.ae/20250219/مطعم-متنقل-في-غزة-يزرع-الفرح-لدى-الأطفال-ببيتزا-مجانية-1097867903.html

مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح لدى الأطفال ببيتزا مجانية

مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح لدى الأطفال ببيتزا مجانية

سبوتنيك عربي

توصلت إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بينهما، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع. 19.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-19T12:00+0000

2025-02-19T12:00+0000

2025-02-19T12:33+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097865918_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c75734e4f3c712431c7ebc8446d5bf7d.jpg

وأدت الحرب على قطاع غزة إلى شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك، بسبب نقص الإمدادات الأساسية من طعام وماء ودواء، وعلى وقع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي بدأ سيريانه، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.مطعم البيتزا المتنقلوفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ينتشر الدمار بسبب الحرب الإسرائيلية على مدار 15 شهرا، ووسط آثار الدمار في الأحياء والشوارع يظل الأمل ينبض في كل يوم، ومن ذلك الأمل فرحة ترسم على وجوه الأطفال بيتزا مجانية، هذه المبادرة التي قدمها الشيف محمد العمرين، والذي لم يقتصر حلمه على صنع العجينة الإيطالية، بل حول شغفه إلى رسالة أمل، ومن خلال شاحنة بيتزا صغيرة، يجوب الشيف محمد شوارع رفح وخان يونس والمناطق الوسطى في القطاع المدمرة، ليصل إلى مناطق مختلفة ويوزع البيتزا المجانية على الأطفال.ويقول الشيف محمد لوكالة "سبوتنيك": "لقد دمرت الحرب كل شيء، وفقدت الكثير بسبب الحرب، ولكن لم أفقد الأمل على الرغم من التدمير الذي لحق بقطاع غزة، لذلك بادرت في صنع بيتزا إيطالية، وصنعت عربة متنقلة، لتوزيع البيتزا على الأطفال، في شوارع غزة، والهدف من هذه المبادرة هو رسم الابتسامة على وجوه الأطفال ومحاولة مساعدتهم، والوصول إلى الأماكن التي لا تصلها مساعدات وتوزيع البيتزا بالمجان".وأضاف: "صعوبات كثيرة واجهتني في عمل هذه المبادرة، خاصة خلال صنع العربة، فلم يكن العمل سهلا، في توفير الحديد والأدوات اللازمة لبناء العربة، وكذلك هناك صعوبة في التنقل بسبب الدمار الكبير في الشوارع والأحياء والمخيمات".وكان الشيف محمد العمرين يحلم بعمل شاحنة البيتزا قبل الحرب، وبعد الحرب لم يفقد الأمل، ليتحول مشروعه إلى مبادرة "ترك فود" الذي يوزع البيتزا مجانا في شوارع المدينة المدمرة، في محاولة لإعادة بعض من الابتسامة التي كانت ترسم على وجوه الأطفال.ويقول الطفل الفلسطيني عطا علاء لـ "سبوتنيك": "هذه الفكرة رائعة، ويتم توزيع البيتزا علينا بالمجان، لقد حصلت على واحدة منها، وكان طعمها لذيذ، وأتمنى عودة الشيف محمد إلى هذه المنطقة مرة أخرى لكي نحصل على البيتزا".ويضيف الطفل محمد جمعة: "نحن سعداء بهذه المبادرة، ولقد حصلت بيتزا وكان طعمها لذيذ، وأتمنى أن نعود لحياتنا بخير وسلامة، مثل أطفال العالم".وكان الشيف محمد قد سافر إلى إيطاليا في 2023، ليتعلم أسرار العجينة الإيطالية، وقرر أن يعيد هذا الطعم المميز إلى غزة، وبدأ مبادرته في رفح جنوبي القطاع ثم انتقل إلى خان يونس والمناطق الوسطى، وعزم على الاستمرار في تقديم الوجبات للأطفال والأهالي في المناطق المدمرة.ويحاول الشيف محمد تقديم البيتزا للأطفال في غالبية المناطق خاصة شمالي القطاع، لكن ما يؤلمه هو رؤية بعض الأطفال الذين لا يحصلون على البيتزا، بسبب انتهاء الكمية، لذلك يحاول البحث عن طرق لكي يزيد الكمية في كل مرة، لتقديمها لأكبر عدد من الأطفال في قطاع غزة.وتسببت القيود الإسرائيلية في دخول عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خلافا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، كما عرقلت سفر دفعة جديدة من المرضى لمتابعة العلاج خارج القطاع.وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع خلال اليومين الماضيين لم يتجاوز 30% من العدد المفترض، وأنَّ إسرائيل تتنصل من السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع.وينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بمعدل 600 شاحنة مساعدات يومياً، وكان اتفاق وقف النار المؤلف من ثلاث مراحل، نص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة، وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة، في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي