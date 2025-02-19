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https://sarabic.ae/20250219/مطعم-متنقل-في-غزة-يزرع-الفرح-لدى-الأطفال-ببيتزا-مجانية-1097867903.html
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح لدى الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح لدى الأطفال ببيتزا مجانية
سبوتنيك عربي
توصلت إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بينهما، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع. 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T12:00+0000
2025-02-19T12:33+0000
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وأدت الحرب على قطاع غزة إلى شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك، بسبب نقص الإمدادات الأساسية من طعام وماء ودواء، وعلى وقع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي بدأ سيريانه، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.مطعم البيتزا المتنقلوفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ينتشر الدمار بسبب الحرب الإسرائيلية على مدار 15 شهرا، ووسط آثار الدمار في الأحياء والشوارع يظل الأمل ينبض في كل يوم، ومن ذلك الأمل فرحة ترسم على وجوه الأطفال بيتزا مجانية، هذه المبادرة التي قدمها الشيف محمد العمرين، والذي لم يقتصر حلمه على صنع العجينة الإيطالية، بل حول شغفه إلى رسالة أمل، ومن خلال شاحنة بيتزا صغيرة، يجوب الشيف محمد شوارع رفح وخان يونس والمناطق الوسطى في القطاع المدمرة، ليصل إلى مناطق مختلفة ويوزع البيتزا المجانية على الأطفال.ويقول الشيف محمد لوكالة "سبوتنيك": "لقد دمرت الحرب كل شيء، وفقدت الكثير بسبب الحرب، ولكن لم أفقد الأمل على الرغم من التدمير الذي لحق بقطاع غزة، لذلك بادرت في صنع بيتزا إيطالية، وصنعت عربة متنقلة، لتوزيع البيتزا على الأطفال، في شوارع غزة، والهدف من هذه المبادرة هو رسم الابتسامة على وجوه الأطفال ومحاولة مساعدتهم، والوصول إلى الأماكن التي لا تصلها مساعدات وتوزيع البيتزا بالمجان".وأضاف: "صعوبات كثيرة واجهتني في عمل هذه المبادرة، خاصة خلال صنع العربة، فلم يكن العمل سهلا، في توفير الحديد والأدوات اللازمة لبناء العربة، وكذلك هناك صعوبة في التنقل بسبب الدمار الكبير في الشوارع والأحياء والمخيمات".وكان الشيف محمد العمرين يحلم بعمل شاحنة البيتزا قبل الحرب، وبعد الحرب لم يفقد الأمل، ليتحول مشروعه إلى مبادرة "ترك فود" الذي يوزع البيتزا مجانا في شوارع المدينة المدمرة، في محاولة لإعادة بعض من الابتسامة التي كانت ترسم على وجوه الأطفال.ويقول الطفل الفلسطيني عطا علاء لـ "سبوتنيك": "هذه الفكرة رائعة، ويتم توزيع البيتزا علينا بالمجان، لقد حصلت على واحدة منها، وكان طعمها لذيذ، وأتمنى عودة الشيف محمد إلى هذه المنطقة مرة أخرى لكي نحصل على البيتزا".ويضيف الطفل محمد جمعة: "نحن سعداء بهذه المبادرة، ولقد حصلت بيتزا وكان طعمها لذيذ، وأتمنى أن نعود لحياتنا بخير وسلامة، مثل أطفال العالم".وكان الشيف محمد قد سافر إلى إيطاليا في 2023، ليتعلم أسرار العجينة الإيطالية، وقرر أن يعيد هذا الطعم المميز إلى غزة، وبدأ مبادرته في رفح جنوبي القطاع ثم انتقل إلى خان يونس والمناطق الوسطى، وعزم على الاستمرار في تقديم الوجبات للأطفال والأهالي في المناطق المدمرة.ويحاول الشيف محمد تقديم البيتزا للأطفال في غالبية المناطق خاصة شمالي القطاع، لكن ما يؤلمه هو رؤية بعض الأطفال الذين لا يحصلون على البيتزا، بسبب انتهاء الكمية، لذلك يحاول البحث عن طرق لكي يزيد الكمية في كل مرة، لتقديمها لأكبر عدد من الأطفال في قطاع غزة.وتسببت القيود الإسرائيلية في دخول عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خلافا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، كما عرقلت سفر دفعة جديدة من المرضى لمتابعة العلاج خارج القطاع.وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع خلال اليومين الماضيين لم يتجاوز 30% من العدد المفترض، وأنَّ إسرائيل تتنصل من السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع.وينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بمعدل 600 شاحنة مساعدات يومياً، وكان اتفاق وقف النار المؤلف من ثلاث مراحل، نص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة، وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة، في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي

مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح لدى الأطفال ببيتزا مجانية

12:00 GMT 19.02.2025 (تم التحديث: 12:33 GMT 19.02.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
توصلت إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بينهما، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع.
وأدت الحرب على قطاع غزة إلى شح المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، وزيادة معاناة السكان، وبات عليهم المحاولة في كل يوم للحصول على القليل من الغذاء، وسط كارثة إنسانية مستمرة هناك، بسبب نقص الإمدادات الأساسية من طعام وماء ودواء، وعلى وقع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي بدأ سيريانه، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.
مطعم البيتزا المتنقل
وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ينتشر الدمار بسبب الحرب الإسرائيلية على مدار 15 شهرا، ووسط آثار الدمار في الأحياء والشوارع يظل الأمل ينبض في كل يوم، ومن ذلك الأمل فرحة ترسم على وجوه الأطفال بيتزا مجانية، هذه المبادرة التي قدمها الشيف محمد العمرين، والذي لم يقتصر حلمه على صنع العجينة الإيطالية، بل حول شغفه إلى رسالة أمل، ومن خلال شاحنة بيتزا صغيرة، يجوب الشيف محمد شوارع رفح وخان يونس والمناطق الوسطى في القطاع المدمرة، ليصل إلى مناطق مختلفة ويوزع البيتزا المجانية على الأطفال.
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول الشيف محمد لوكالة "سبوتنيك": "لقد دمرت الحرب كل شيء، وفقدت الكثير بسبب الحرب، ولكن لم أفقد الأمل على الرغم من التدمير الذي لحق بقطاع غزة، لذلك بادرت في صنع بيتزا إيطالية، وصنعت عربة متنقلة، لتوزيع البيتزا على الأطفال، في شوارع غزة، والهدف من هذه المبادرة هو رسم الابتسامة على وجوه الأطفال ومحاولة مساعدتهم، والوصول إلى الأماكن التي لا تصلها مساعدات وتوزيع البيتزا بالمجان".
وأضاف: "صعوبات كثيرة واجهتني في عمل هذه المبادرة، خاصة خلال صنع العربة، فلم يكن العمل سهلا، في توفير الحديد والأدوات اللازمة لبناء العربة، وكذلك هناك صعوبة في التنقل بسبب الدمار الكبير في الشوارع والأحياء والمخيمات".
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكان الشيف محمد العمرين يحلم بعمل شاحنة البيتزا قبل الحرب، وبعد الحرب لم يفقد الأمل، ليتحول مشروعه إلى مبادرة "ترك فود" الذي يوزع البيتزا مجانا في شوارع المدينة المدمرة، في محاولة لإعادة بعض من الابتسامة التي كانت ترسم على وجوه الأطفال.
ويقول الطفل الفلسطيني عطا علاء لـ "سبوتنيك": "هذه الفكرة رائعة، ويتم توزيع البيتزا علينا بالمجان، لقد حصلت على واحدة منها، وكان طعمها لذيذ، وأتمنى عودة الشيف محمد إلى هذه المنطقة مرة أخرى لكي نحصل على البيتزا".
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف الطفل محمد جمعة: "نحن سعداء بهذه المبادرة، ولقد حصلت بيتزا وكان طعمها لذيذ، وأتمنى أن نعود لحياتنا بخير وسلامة، مثل أطفال العالم".
وكان الشيف محمد قد سافر إلى إيطاليا في 2023، ليتعلم أسرار العجينة الإيطالية، وقرر أن يعيد هذا الطعم المميز إلى غزة، وبدأ مبادرته في رفح جنوبي القطاع ثم انتقل إلى خان يونس والمناطق الوسطى، وعزم على الاستمرار في تقديم الوجبات للأطفال والأهالي في المناطق المدمرة.
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويحاول الشيف محمد تقديم البيتزا للأطفال في غالبية المناطق خاصة شمالي القطاع، لكن ما يؤلمه هو رؤية بعض الأطفال الذين لا يحصلون على البيتزا، بسبب انتهاء الكمية، لذلك يحاول البحث عن طرق لكي يزيد الكمية في كل مرة، لتقديمها لأكبر عدد من الأطفال في قطاع غزة.
وتسببت القيود الإسرائيلية في دخول عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خلافا لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، كما عرقلت سفر دفعة جديدة من المرضى لمتابعة العلاج خارج القطاع.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع خلال اليومين الماضيين لم يتجاوز 30% من العدد المفترض، وأنَّ إسرائيل تتنصل من السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع.
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
© Sputnik . Ajwad Jradatمطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
1/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
2/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
3/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
4/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
5/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
6/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
7/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
8/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
9/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
10/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
11/11
© Sputnik . Ajwad Jradat
مطعم متنقل في غزة يزرع الفرح في نفوس الأطفال ببيتزا مجانية
وينص اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بمعدل 600 شاحنة مساعدات يومياً، وكان اتفاق وقف النار المؤلف من ثلاث مراحل، نص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة، وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة، في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.
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