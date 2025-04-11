https://sarabic.ae/20250411/أوقفوا-الإبادة-وقفة-تضامنية-مع-غزة-أمام-مقر-بعثة-الاتحاد-الأوروبي-في-بيروت--فيديو--1099449361.html

"أوقفوا الإبادة"... وقفة تضامنية مع غزة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت ... فيديو

"أوقفوا الإبادة"... وقفة تضامنية مع غزة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت ... فيديو

سبوتنيك عربي

نظّمت جمعية "النجدة الاجتماعية" وقفة تضامنية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، رفضاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T11:56+0000

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وخلال الوقفة، حاول المشاركون تسليم مذكرة إلى البعثة، إلا أن المذكرة لم تُستلم من قبل ممثلي الاتحاد الأوروبي. وقد جاء في نصها:"إن سلوك الاتحاد الأوروبي المتواطئ مع سلوك الاحتلال الإسرائيلي الفاشي، يهدد ليس فقط الاستقرار والسلم والأمن الدولي، بل أيضاً سيؤدي إلى تقويض ركائز النظام العالمي القائم على شرعة حقوق الإنسان، ويساهم في تسعير الأزمات والحروب على مستوى العالم.وأكد المشاركون أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف علناً وبشكل واضح وصريح بارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة والضفة الغربية.وتابعوا: أن "على دول الاتحاد تطبيق التزاماتها بموجب قانون البحار والقانون الدولي العرفي، بمنع مرور السفن التي تحمل أسلحة وإمدادات لإسرائيل عبر مجالها البحري، ووقف مد إسرائيل بالأسلحة والإمدادات الحربية".وشددوا على "ضرورة تطبيق الالتزامات بموجب مجموعة القواعد الدولية بأكملها، والتي تشمل أيضاً معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، واتفاقية جنيف، واتفاقية الإبادة الجماعية، واتفاقية الفصل العنصري، وغيرها من الاتفاقيات الدولية".وشددت الجمعية على أهمية اتخاذ الاتحاد الأوروبي لمواقف مسؤولة وفعالة، والتحرك العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

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