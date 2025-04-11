"أوقفوا الإبادة"... وقفة تضامنية مع غزة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت ... فيديو
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay وقفة تضامنية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، رفضاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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نظّمت جمعية "النجدة الاجتماعية" وقفة تضامنية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، رفضاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتهجير المنهجي في فلسطين، وذلك تحت شعار "أوقفوا الإبادة، أوقفوا التهجير"،
وخلال الوقفة، حاول المشاركون تسليم مذكرة إلى البعثة، إلا أن المذكرة لم تُستلم من قبل ممثلي الاتحاد الأوروبي. وقد جاء في نصها:
"إن سلوك الاتحاد الأوروبي المتواطئ مع سلوك الاحتلال الإسرائيلي الفاشي، يهدد ليس فقط الاستقرار والسلم والأمن الدولي، بل أيضاً سيؤدي إلى تقويض ركائز النظام العالمي القائم على شرعة حقوق الإنسان، ويساهم في تسعير الأزمات والحروب على مستوى العالم.
وأكد المشاركون أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف علناً وبشكل واضح وصريح بارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة والضفة الغربية.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay وقفة تضامنية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، رفضاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وقفة تضامنية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، رفضاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضافوا أن "على الاتحاد مقاطعة دور الاحتلال ومنتجات مستوطناته، ووقف العمل بكافة الاتفاقيات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي".
وتابعوا: أن "على دول الاتحاد تطبيق التزاماتها بموجب قانون البحار والقانون الدولي العرفي، بمنع مرور السفن التي تحمل أسلحة وإمدادات لإسرائيل عبر مجالها البحري، ووقف مد إسرائيل بالأسلحة والإمدادات الحربية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay وقفة تضامنية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، رفضاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
وقفة تضامنية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت، رفضاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وشددوا على "ضرورة تطبيق الالتزامات بموجب مجموعة القواعد الدولية بأكملها، والتي تشمل أيضاً معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، واتفاقية جنيف، واتفاقية الإبادة الجماعية، واتفاقية الفصل العنصري، وغيرها من الاتفاقيات الدولية".
واختتموا بالدعوة إلى "تراجع دول الاتحاد الأوروبي عن قوانينها العنصرية التي تنتهك حرية الرأي والتعبير، خصوصاً تلك المتعلقة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، والداعية إلى وقف الإبادة في غزة".
وشددت الجمعية على أهمية اتخاذ الاتحاد الأوروبي لمواقف مسؤولة وفعالة، والتحرك العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.