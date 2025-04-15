https://sarabic.ae/20250415/حماس-فقدنا-الاتصال-مع-المجموعة-الآسرة-للجندي-عيدان-ألكسندر-بعد-قصف-مكان-تواجدهم-1099575803.html
"حماس": فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مكان تواجدهم
"حماس": فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مكان تواجدهم
سبوتنيك عربي
أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدف... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T15:57+0000
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وأكد أبو عبيدة، على الصفحة الرسمية لحركة "حماس" على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمقر تواجد المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر، قد فُقد للحركة، نتيجة لقصف مباشر استهدف مكان تواجدهم.وأفادت حركة "حماس" بأن عناصرها يحاولون الوصول إلى المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر حتى اللحظة".وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول "عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".وكانت مصر قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250415/حماس-رد-الحركة-على-المقترح-الإسرائيلي-لوقف-إطلاق-النار-سيكون-خلال-48-ساعة-1099558217.html
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حركة حماس, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
"حماس": فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مكان تواجدهم
أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدف مكان تواجدهم بقطاع غزة.
وأكد أبو عبيدة، على الصفحة الرسمية لحركة "حماس" على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمقر تواجد المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر، قد فُقد للحركة، نتيجة لقصف مباشر استهدف مكان تواجدهم.
وأفادت حركة "حماس" بأن عناصرها يحاولون الوصول إلى المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر حتى اللحظة".
وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول "عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".
وكانت مصر قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا
بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة
، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.