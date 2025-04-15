https://sarabic.ae/20250415/حماس-فقدنا-الاتصال-مع-المجموعة-الآسرة-للجندي-عيدان-ألكسندر-بعد-قصف-مكان-تواجدهم-1099575803.html

"حماس": فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مكان تواجدهم

"حماس": فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مكان تواجدهم

سبوتنيك عربي

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدف... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T15:57+0000

2025-04-15T15:57+0000

2025-04-15T15:57+0000

حركة حماس

قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار مصر الآن

مصر

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097800699_0:117:3072:1844_1920x0_80_0_0_d740794e67113dd5246b95720b7ed157.jpg

وأكد أبو عبيدة، على الصفحة الرسمية لحركة "حماس" على وسائل التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الثلاثاء، أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمقر تواجد المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر، قد فُقد للحركة، نتيجة لقصف مباشر استهدف مكان تواجدهم.وأفادت حركة "حماس" بأن عناصرها يحاولون الوصول إلى المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر حتى اللحظة".وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول "عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".وكانت مصر قد أعلنت، أمس الإثنين، أنها ودولة قطر، تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.وقالت مصادر مصرية، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية، إن "مصر وقطر، سلمتا حركة حماس، المقترح الإسرائيلي، وينتظران ردها في أقرب فرصة".واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20250415/حماس-رد-الحركة-على-المقترح-الإسرائيلي-لوقف-إطلاق-النار-سيكون-خلال-48-ساعة-1099558217.html

قطر

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار