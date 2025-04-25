https://sarabic.ae/20250425/ترامب-ضغطت-على-نتنياهو-لإدخال-المزيد-من--الغذاء-والدواء-إلى-غزة-1099899633.html

ترامب: ضغطت على نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى غزة

ترامب: ضغطت على نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى غزة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T18:10+0000

2025-04-25T18:10+0000

2025-04-25T18:33+0000

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

العالم

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وقال ترامب هذا التصريح على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتابع ترامب: "طلبت من نتنياهو أن يرفق بغزة".وواصل: "عندما طُرحت مسألة غزة على نتنياهو، قلت إنه يجب أن نكون لطفاء مع غزة، هؤلاء الناس يعانون، علينا أن نكون لطفاء مع غزة... هناك حاجة ماسة للدواء والغذاء، ونحن نتولى الأمر".ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، لم يتم تسليم أي مساعدات لسكان القطاع، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن نفاد مخزوناته الغذائية بالكامل في قطاع غزة.وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه "لم يتم إدخال أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة"، مضيفا أن "أكثر من 116 ألف طن من الغذاء عالقة على الحدود، بينما ينتظر السائقون الحصول على تصريح لدخول القطاع".ودعت الوكالة إلى استئناف إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى غزة، لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين في القطاع.وفي 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، مشيرة إلى رفض حركة حماس الفلسطينية، قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى في الأول من مارس الماضي، وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه في القطاع، وأغلقت طرق دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية.

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