https://sarabic.ae/20250425/ترامب-ضغطت-على-نتنياهو-لإدخال-المزيد-من--الغذاء-والدواء-إلى-غزة-1099899633.html
ترامب: ضغطت على نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى غزة
ترامب: ضغطت على نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى غزة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T18:10+0000
2025-04-25T18:10+0000
2025-04-25T18:33+0000
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
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وقال ترامب هذا التصريح على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتابع ترامب: "طلبت من نتنياهو أن يرفق بغزة".وواصل: "عندما طُرحت مسألة غزة على نتنياهو، قلت إنه يجب أن نكون لطفاء مع غزة، هؤلاء الناس يعانون، علينا أن نكون لطفاء مع غزة... هناك حاجة ماسة للدواء والغذاء، ونحن نتولى الأمر".ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، لم يتم تسليم أي مساعدات لسكان القطاع، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن نفاد مخزوناته الغذائية بالكامل في قطاع غزة.وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه "لم يتم إدخال أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة"، مضيفا أن "أكثر من 116 ألف طن من الغذاء عالقة على الحدود، بينما ينتظر السائقون الحصول على تصريح لدخول القطاع".ودعت الوكالة إلى استئناف إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى غزة، لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين في القطاع.وفي 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، مشيرة إلى رفض حركة حماس الفلسطينية، قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى في الأول من مارس الماضي، وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه في القطاع، وأغلقت طرق دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية.
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غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: ضغطت على نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى غزة
18:10 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 18:33 GMT 25.04.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.
وقال ترامب هذا التصريح على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، وفقا لصحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وتابع ترامب: "طلبت من نتنياهو أن يرفق بغزة".
وواصل: "عندما طُرحت مسألة غزة على نتنياهو، قلت إنه يجب أن نكون لطفاء مع غزة، هؤلاء الناس يعانون، علينا أن نكون لطفاء مع غزة... هناك حاجة ماسة للدواء والغذاء، ونحن نتولى الأمر".
ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، لم يتم تسليم أي مساعدات لسكان القطاع، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي.
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن نفاد مخزوناته الغذائية بالكامل في قطاع غزة.
وأوضحت الوكالة الأممية في بيان لها: "لقد استنفد برنامج الأغذية العالمي جميع مخزوناته الغذائية المخصصة للأسر في غزة، واليوم، سلّم البرنامج آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل، في الأيام المقبلة".
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه "لم يتم إدخال أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من 7 أسابيع، إذ لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة"، مضيفا أن "أكثر من 116 ألف طن من الغذاء عالقة على الحدود، بينما ينتظر السائقون الحصول على تصريح لدخول القطاع".
ودعت الوكالة إلى استئناف إدخال المواد الغذائية والإنسانية إلى غزة، لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين في القطاع.
وفي 18 مارس 2025، استأنفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، مشيرة إلى رفض حركة حماس الفلسطينية، قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى في الأول من مارس الماضي، وقطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه في القطاع، وأغلقت طرق دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية.