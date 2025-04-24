https://sarabic.ae/20250424/إسرائيل-تهدد-بتصعيد-عسكري-في-حال-عدم-إعادة-المحتجزين-في-قطاع-غزة-1099864895.html
إسرائيل تهدد بتصعيد عسكري في حال عدم إعادة المحتجزين في قطاع غزة
إسرائيل تهدد بتصعيد عسكري في حال عدم إعادة المحتجزين في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الخميس، بأن جيش بلاده "يواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حركة حماس بقدر مايلزم"، مهددًا بتصعيد عسكري في... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T17:19+0000
2025-04-24T17:19+0000
2025-04-24T17:19+0000
إسرائيل
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وقال زامير، خلال قيامه بجولة ميدانية تفقدية في رفح جنوبي قطاع غزة: "نحن نواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حماس، بقدر ما يلزم، وإذا لم نرى تقدما في إعادة المختطفين، فسوف نوسّع نشاطنا إلى خطوة أكثر قوة وأهمية"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي، أوامر إخلاء جديدة حذّر فيها سكان بيت حانون والشيخ زايد شمالي قطاع غزة، من هجوم مرتقب، على حد وصفه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250424/الإنذار-الأخير-إسرائيل-تصدر-أوامر-إخلاء-جديدة-لسكان-غزة-1099864093.html
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إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل تهدد بتصعيد عسكري في حال عدم إعادة المحتجزين في قطاع غزة
صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الخميس، بأن جيش بلاده "يواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حركة حماس بقدر مايلزم"، مهددًا بتصعيد عسكري في حال عدم إعادة المختطفين.
وقال زامير، خلال قيامه بجولة ميدانية تفقدية في رفح جنوبي قطاع غزة: "نحن نواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حماس، بقدر ما يلزم، وإذا لم نرى تقدما في إعادة المختطفين، فسوف نوسّع نشاطنا إلى خطوة أكثر قوة وأهمية"، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
وقد شارك في الجولة الميدانية إلى جانب زامير، كل من قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف عاسور، وقائد الفرقة 36 العميد موران عومر، وقائد فرقة غزة العميد باراك حيرام، وعدد من القادة الآخرين. وتحدث زامير مع المقاتلين على الأرض، واطلع على الخطط العملياتية لمواصلة النشاط في القطاع".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الجيش الإسرائيلي، أوامر إخلاء جديدة حذّر فيها سكان بيت حانون والشيخ زايد شمالي قطاع غزة،
من هجوم مرتقب، على حد وصفه.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق
النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.