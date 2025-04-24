https://sarabic.ae/20250424/الإنذار-الأخير-إسرائيل-تصدر-أوامر-إخلاء-جديدة-لسكان-غزة-1099864093.html

"الإنذار الأخير".. إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة

"الإنذار الأخير".. إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أوامر إخلاء جديدة حذّر فيها سكان بيت حانون والشيخ زايد شمالي قطاع غزة، من هجوم مرتقب، على حد وصفه. 24.04.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على منصة "إكس"، قال فيه إنه يجب على سكان المنطقتين إخلاء أماكنهم فورا.ويأتي التحذير الإسرائيلي بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت القطاع، منذ فجر اليوم، أسفرت عن مقتل 36 شخصا على الأقل.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة، استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

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