"الإنذار الأخير".. إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان غزة
© AP Photo / Mohammad Abu Samraمنظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة.
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
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أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أوامر إخلاء جديدة حذّر فيها سكان بيت حانون والشيخ زايد شمالي قطاع غزة، من هجوم مرتقب، على حد وصفه.
جاء ذلك في بيان نشره أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على منصة "إكس"، قال فيه إنه يجب على سكان المنطقتين إخلاء أماكنهم فورا.
#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة بيت حانون والشيخ زايد— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 24, 2025
🔴هذا انذار مسبق وأخير قبل الهجوم!🔴
⭕️في ضوء تنفيذ عمليات قنص وأنشطة إرهابية انطلاقًا من المنطقة المذكورة ضد قوات جيش الدفاع سننفذ هجومًا قويًا يطال المنطقة التى يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات… pic.twitter.com/NVMVUm84do
ويأتي التحذير الإسرائيلي بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت القطاع، منذ فجر اليوم، أسفرت عن مقتل 36 شخصا على الأقل.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة، استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.