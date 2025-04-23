https://sarabic.ae/20250423/برلماني-أردني-لـسبوتنيك-ضغوط-اقتصادية-على-مصر-والأردن-لتمرير-تهجير-سكان-غزة-1099821156.html
برلماني أردني لـ"سبوتنيك": ضغوط اقتصادية على مصر والأردن لتمرير تهجير سكان غزة
برلماني أردني لـ"سبوتنيك": ضغوط اقتصادية على مصر والأردن لتمرير تهجير سكان غزة
سبوتنيك عربي
صرح النائب في البرلمان الأردني، ينال فريحات، اليوم الأربعاء، بأن الأردن ومصر يتعرضان لضغوط كبيرة تتعلق بملف غزة، موضحًا أن "المفتاح الأساسي لهذه الضغوط هو... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T12:35+0000
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وقال فريحات في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك"، إنه يجري استخدام أساليب الابتزاز المالي وتقديم الإغراءات لدفع الدولتين إلى القبول بحلول تتعارض مع مصالحهما، أبرزها قبول سياسة التهجير القسري للفلسطينيين.وانتقد فريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "ربما يبرع ترامب في الصفقات، لكنه لا يفقه شيئا في الجغرافيا ولا يعرف تاريخ شعوب هذه المنطقة".وتابع: "اعتقاد ترامب بإمكانية تهجير الفلسطينيين من غزة يعكس جهلا بعقيدة المقاومة والصمود التي يحملها الشعب الفلسطيني، والذي "يقدم الشهداء، ويتحمل تدمير بيوته، لكنه لا يغادر أرضه".وأكد النائب أن الفلسطينيين مستعدون للموت جميعا، ولا يرفعون الراية البيضاء، وهذه الحقيقة – كما قال – "لا يفهمها لا ترامب ولا نتنياهو".وختم فريحات بالتأكيد أن روسيا القوية ليست مصلحة روسية فقط، بل هي مصلحة عالمية، مشيرًا إلى أن شعوب أفريقيا وآسيا تحتاج إلى توازن في القوى العالمية "لأن تفرد أمريكا بالقيادة يضعف الجميع".
https://sarabic.ae/20250423/-الرئيس-الفلسطيني-بوتين-تبرع-لنا-بـ-30-ألف-طن-من-القمح-وسيتم-تحويلها-إلى-غزة-1099818190.html
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حصري, العالم العربي, روسيا, غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار الأردن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, العالم العربي, روسيا, غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار الأردن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
برلماني أردني لـ"سبوتنيك": ضغوط اقتصادية على مصر والأردن لتمرير تهجير سكان غزة
حصري
صرح النائب في البرلمان الأردني، ينال فريحات، اليوم الأربعاء، بأن الأردن ومصر يتعرضان لضغوط كبيرة تتعلق بملف غزة، موضحًا أن "المفتاح الأساسي لهذه الضغوط هو الجانب الاقتصادي".
وقال فريحات في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك
"، إنه يجري استخدام أساليب الابتزاز المالي وتقديم الإغراءات لدفع الدولتين إلى القبول بحلول تتعارض مع مصالحهما، أبرزها قبول سياسة التهجير القسري للفلسطينيين.
وأضاف: "الولايات المتحدة تمارس سياسة ابتزاز معتادة، بالضغط الاقتصادي لخنق الأردن ومصر، حتى يصلا إلى مرحلة القبول بأي حل سياسي مهما كان مرفوضا شعبيا ووطنيا".
وانتقد فريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "ربما يبرع ترامب في الصفقات، لكنه لا يفقه شيئا في الجغرافيا ولا يعرف تاريخ شعوب هذه المنطقة".
وتابع: "اعتقاد ترامب بإمكانية تهجير الفلسطينيين من غزة يعكس جهلا بعقيدة المقاومة والصمود التي يحملها الشعب الفلسطيني، والذي "يقدم الشهداء، ويتحمل تدمير بيوته، لكنه لا يغادر أرضه".
وأكد النائب أن الفلسطينيين مستعدون للموت جميعا، ولا يرفعون الراية البيضاء، وهذه الحقيقة – كما قال – "لا يفهمها لا ترامب ولا نتنياهو".
كما أشار فريحات إلى أن السياسة الروسية تتعرض لمحاربة ممنهجة لأنها لا تدور في الفلك الغربي، معتبرًا أن الدور الذي تقوم به وكالة "سبوتنيك" مهم جدا في مواجهة الاحتكار الإعلامي الغربي، وتقديم رؤية بديلة تخاطب الشعوب التي تبحث عن التوازن والعدالة.
وختم فريحات بالتأكيد أن روسيا القوية ليست مصلحة روسية فقط، بل هي مصلحة عالمية، مشيرًا إلى أن شعوب أفريقيا وآسيا تحتاج إلى توازن في القوى العالمية "لأن تفرد أمريكا بالقيادة يضعف الجميع".