https://sarabic.ae/20250423/برلماني-أردني-لـسبوتنيك-ضغوط-اقتصادية-على-مصر-والأردن-لتمرير-تهجير-سكان-غزة-1099821156.html

برلماني أردني لـ"سبوتنيك": ضغوط اقتصادية على مصر والأردن لتمرير تهجير سكان غزة

برلماني أردني لـ"سبوتنيك": ضغوط اقتصادية على مصر والأردن لتمرير تهجير سكان غزة

سبوتنيك عربي

صرح النائب في البرلمان الأردني، ينال فريحات، اليوم الأربعاء، بأن الأردن ومصر يتعرضان لضغوط كبيرة تتعلق بملف غزة، موضحًا أن "المفتاح الأساسي لهذه الضغوط هو... 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T12:35+0000

2025-04-23T12:35+0000

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وقال فريحات في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك"، إنه يجري استخدام أساليب الابتزاز المالي وتقديم الإغراءات لدفع الدولتين إلى القبول بحلول تتعارض مع مصالحهما، أبرزها قبول سياسة التهجير القسري للفلسطينيين.وانتقد فريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: "ربما يبرع ترامب في الصفقات، لكنه لا يفقه شيئا في الجغرافيا ولا يعرف تاريخ شعوب هذه المنطقة".وتابع: "اعتقاد ترامب بإمكانية تهجير الفلسطينيين من غزة يعكس جهلا بعقيدة المقاومة والصمود التي يحملها الشعب الفلسطيني، والذي "يقدم الشهداء، ويتحمل تدمير بيوته، لكنه لا يغادر أرضه".وأكد النائب أن الفلسطينيين مستعدون للموت جميعا، ولا يرفعون الراية البيضاء، وهذه الحقيقة – كما قال – "لا يفهمها لا ترامب ولا نتنياهو".وختم فريحات بالتأكيد أن روسيا القوية ليست مصلحة روسية فقط، بل هي مصلحة عالمية، مشيرًا إلى أن شعوب أفريقيا وآسيا تحتاج إلى توازن في القوى العالمية "لأن تفرد أمريكا بالقيادة يضعف الجميع".

https://sarabic.ae/20250423/-الرئيس-الفلسطيني-بوتين-تبرع-لنا-بـ-30-ألف-طن-من-القمح-وسيتم-تحويلها-إلى-غزة-1099818190.html

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