الرئيس الفلسطيني: بوتين تبرع لنا بـ 30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250423/-الرئيس-الفلسطيني-بوتين-تبرع-لنا-بـ-30-ألف-طن-من-القمح-وسيتم-تحويلها-إلى-غزة-1099818190.html
الرئيس الفلسطيني: بوتين تبرع لنا بـ 30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة
الرئيس الفلسطيني: بوتين تبرع لنا بـ 30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة يواجه ما وصفه بـ"نكبة جديدة" تهدد الوجود الفلسطيني وتنذر بتصفية القضية. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T10:11+0000
2025-04-23T10:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
محمود عباس
روسيا
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
فلاديمير بوتين
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091679222_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_41af40094404b53a671ed7c73d3234ad.jpg
جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء، بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله.وقال عباس: "ضحايا شعبنا في غزة ليسوا أرقاما في سجلات الحرب، بل أرواح بريئة سقطت نتيجة عدوان ممنهج".واتهم عباس الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولات تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكدا أن أي نزوح من غزة "لا يمكن اعتباره طوعيا تحت أي ظرف".وأضاف أن إسرائيل تحاول فرض سياسة الأمر الواقع في القدس، و"تكريس الانتهاكات" كأمر دائم، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات.وأشار عباس إلى أن أولوية القيادة الفلسطينية، هي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، لافتا إلى أن 200 ألف من أهالي غزة، لا يمكن اعتبارهم خسائر تكتيكية كما يدعون من صنعوا نكبة الانقسام. وفق تعبيره.كما أكد عباس أنه يريد أن تعيش المنطقة كلها في سلام وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
https://sarabic.ae/20250215/عباس-واهم-من-يعتقد-أن-بإمكانه-فرض-صفقة-قرن-جديدة-أو-تهجير-شعبنا-والاستيلاء-على-أرضنا-1097800424.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091679222_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_2be4a35134756f5c17f239300672db74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, روسيا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, فلاديمير بوتين, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, روسيا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, فلاديمير بوتين, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

الرئيس الفلسطيني: بوتين تبرع لنا بـ 30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة

10:11 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة يواجه ما وصفه بـ"نكبة جديدة" تهدد الوجود الفلسطيني وتنذر بتصفية القضية.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء، بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله.
وقال عباس: "ضحايا شعبنا في غزة ليسوا أرقاما في سجلات الحرب، بل أرواح بريئة سقطت نتيجة عدوان ممنهج".
واتهم عباس الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولات تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكدا أن أي نزوح من غزة "لا يمكن اعتباره طوعيا تحت أي ظرف".

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم دعما إنسانيا مباشرا عبر التبرع بـ30 ألف طن من القمح، سيتم تحويلها لصالح قطاع غزة، في خطوة تعبّر عن تضامن موسكو مع الشعب الفلسطيني في محنته.

محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
عباس: واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة أو تهجير شعبنا والاستيلاء على أرضنا
15 فبراير, 09:45 GMT
وأضاف أن إسرائيل تحاول فرض سياسة الأمر الواقع في القدس، و"تكريس الانتهاكات" كأمر دائم، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات.
وأشار عباس إلى أن أولوية القيادة الفلسطينية، هي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، لافتا إلى أن 200 ألف من أهالي غزة، لا يمكن اعتبارهم خسائر تكتيكية كما يدعون من صنعوا نكبة الانقسام. وفق تعبيره.

وتابع عباس: "حركة حماس أعطت ذريعة لإسرائيل بقصد أو دون قصد، ولكننا لا نعفي إسرائيل من المسؤولية".

كما أكد عباس أنه يريد أن تعيش المنطقة كلها في سلام وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала