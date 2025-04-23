https://sarabic.ae/20250423/-الرئيس-الفلسطيني-بوتين-تبرع-لنا-بـ-30-ألف-طن-من-القمح-وسيتم-تحويلها-إلى-غزة-1099818190.html
الرئيس الفلسطيني: بوتين تبرع لنا بـ 30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة
الرئيس الفلسطيني: بوتين تبرع لنا بـ 30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة يواجه ما وصفه بـ"نكبة جديدة" تهدد الوجود الفلسطيني وتنذر بتصفية القضية. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T10:11+0000
2025-04-23T10:11+0000
2025-04-23T10:11+0000
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جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء، بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله.وقال عباس: "ضحايا شعبنا في غزة ليسوا أرقاما في سجلات الحرب، بل أرواح بريئة سقطت نتيجة عدوان ممنهج".واتهم عباس الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولات تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكدا أن أي نزوح من غزة "لا يمكن اعتباره طوعيا تحت أي ظرف".وأضاف أن إسرائيل تحاول فرض سياسة الأمر الواقع في القدس، و"تكريس الانتهاكات" كأمر دائم، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات.وأشار عباس إلى أن أولوية القيادة الفلسطينية، هي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، لافتا إلى أن 200 ألف من أهالي غزة، لا يمكن اعتبارهم خسائر تكتيكية كما يدعون من صنعوا نكبة الانقسام. وفق تعبيره.كما أكد عباس أنه يريد أن تعيش المنطقة كلها في سلام وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
https://sarabic.ae/20250215/عباس-واهم-من-يعتقد-أن-بإمكانه-فرض-صفقة-قرن-جديدة-أو-تهجير-شعبنا-والاستيلاء-على-أرضنا-1097800424.html
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أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, روسيا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, فلاديمير بوتين, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, روسيا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, فلاديمير بوتين, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
الرئيس الفلسطيني: بوتين تبرع لنا بـ 30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة يواجه ما وصفه بـ"نكبة جديدة" تهدد الوجود الفلسطيني وتنذر بتصفية القضية.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء، بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله.
وقال عباس: "ضحايا شعبنا في غزة ليسوا أرقاما في سجلات الحرب، بل أرواح بريئة سقطت نتيجة عدوان ممنهج".
واتهم عباس الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولات تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكدا أن أي نزوح من غزة "لا يمكن اعتباره طوعيا تحت أي ظرف".
وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم دعما إنسانيا مباشرا عبر التبرع بـ30 ألف طن من القمح، سيتم تحويلها لصالح قطاع غزة، في خطوة تعبّر عن تضامن موسكو مع الشعب الفلسطيني في محنته.
وأضاف أن إسرائيل تحاول فرض سياسة الأمر الواقع في القدس، و"تكريس الانتهاكات" كأمر دائم، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات.
وأشار عباس إلى أن أولوية القيادة الفلسطينية، هي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، لافتا إلى أن 200 ألف من أهالي غزة، لا يمكن اعتبارهم خسائر تكتيكية كما يدعون من صنعوا نكبة الانقسام. وفق تعبيره.
وتابع عباس: "حركة حماس أعطت ذريعة لإسرائيل بقصد أو دون قصد، ولكننا لا نعفي إسرائيل من المسؤولية".
كما أكد عباس أنه يريد أن تعيش المنطقة كلها في سلام وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.