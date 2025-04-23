https://sarabic.ae/20250423/-الرئيس-الفلسطيني-بوتين-تبرع-لنا-بـ-30-ألف-طن-من-القمح-وسيتم-تحويلها-إلى-غزة-1099818190.html

الرئيس الفلسطيني: بوتين تبرع لنا بـ 30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة

الرئيس الفلسطيني: بوتين تبرع لنا بـ 30 ألف طن من القمح وسيتم تحويلها إلى غزة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة يواجه ما وصفه بـ"نكبة جديدة" تهدد الوجود الفلسطيني وتنذر بتصفية القضية. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T10:11+0000

2025-04-23T10:11+0000

2025-04-23T10:11+0000

أخبار فلسطين اليوم

محمود عباس

روسيا

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

فلاديمير بوتين

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091679222_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_41af40094404b53a671ed7c73d3234ad.jpg

جاء ذلك في كلمة له اليوم الأربعاء، بمناسبة انطلاق أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله.وقال عباس: "ضحايا شعبنا في غزة ليسوا أرقاما في سجلات الحرب، بل أرواح بريئة سقطت نتيجة عدوان ممنهج".واتهم عباس الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولات تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكدا أن أي نزوح من غزة "لا يمكن اعتباره طوعيا تحت أي ظرف".وأضاف أن إسرائيل تحاول فرض سياسة الأمر الواقع في القدس، و"تكريس الانتهاكات" كأمر دائم، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه السياسات.وأشار عباس إلى أن أولوية القيادة الفلسطينية، هي وقف الحرب وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، لافتا إلى أن 200 ألف من أهالي غزة، لا يمكن اعتبارهم خسائر تكتيكية كما يدعون من صنعوا نكبة الانقسام. وفق تعبيره.كما أكد عباس أنه يريد أن تعيش المنطقة كلها في سلام وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

https://sarabic.ae/20250215/عباس-واهم-من-يعتقد-أن-بإمكانه-فرض-صفقة-قرن-جديدة-أو-تهجير-شعبنا-والاستيلاء-على-أرضنا-1097800424.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, محمود عباس, روسيا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, فلاديمير بوتين, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار