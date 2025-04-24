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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمع يضم مجموعة من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في جباليا
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمع يضم مجموعة من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في جباليا
سبوتنيك عربي
شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة على مجموعة من الفلسطينيين، قال إنهم "تواجدوا داخل مجمع قيادة وسيطرة تابع لحماس والجهاد الإسلامي في منطقة جباليا". 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-24T08:59+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، إن من وصفهم "الإرهابيين استخدموا مجمع القيادة والسيطرة للدفع باعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش"، مشيرا إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب المساس بالمدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الأخرى".وأضاف البيان أن "المنظمات الإرهابية الفلسطينية تنتهك بشكل سخيف أحكام القانون الدولي مستغلة المرافق المدنية والسكان كدروع بشرية"، مؤكدا أن "قوات جيش الدفاع والشاباك ستواصلان العمل لإزالة اي تهديد على مواطني إسرائيل وقوات الجيش".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250423/تقرير-كواليس-خلافات-اجتماع-حكومة-نتنياهو-بشأن-إدخال-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1099813517.html
https://sarabic.ae/20250423/الدفاع-المدني-في-غزة-يدحض-الرواية-الإسرائيلية-حول-استهداف-طواقم-الإسعاف-برفح-1099826514.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مجمع يضم مجموعة من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في جباليا

08:58 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 08:59 GMT 24.04.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة للنازحين من مخيم جباليا وعدد من المناطق في شمال غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية
صورة للنازحين من مخيم جباليا وعدد من المناطق في شمال غزة نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة على مجموعة من الفلسطينيين، قال إنهم "تواجدوا داخل مجمع قيادة وسيطرة تابع لحماس والجهاد الإسلامي في منطقة جباليا".
وقال الجيش الإسرائيلي، إن من وصفهم "الإرهابيين استخدموا مجمع القيادة والسيطرة للدفع باعتداءات إرهابية ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش"، مشيرا إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب المساس بالمدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الأخرى".
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وأضاف البيان أن "المنظمات الإرهابية الفلسطينية تنتهك بشكل سخيف أحكام القانون الدولي مستغلة المرافق المدنية والسكان كدروع بشرية"، مؤكدا أن "قوات جيش الدفاع والشاباك ستواصلان العمل لإزالة اي تهديد على مواطني إسرائيل وقوات الجيش".
من جهتها، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مقتل وإصابة العشرات في حصيلة جديدة لقصف الطيران الإسرائيلي مركزا للشرطة في سوق جباليا البلد شمال قطاع غزة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرًا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمّها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.
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