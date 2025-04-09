https://sarabic.ae/20250409/ماكرون-فرنسا-قد-تعترف-بالدولة-الفلسطينية-في-يونيو-المقبل-1099390226.html
ماكرون: فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل
ماكرون: فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة، بحلول يونيو/حزيران المقبل. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T18:45+0000
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وقال ماكرون خلال مقابلة: "أريد التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولن أفعل ذلك لإرضاء هذا الشخص أو ذاك بل لأنه سيكون عادلاً، ولأنني أريد المشاركة في ديناميكية".وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات سياسية، وقد تحمل دلالات رمزية كبيرة في السياق الدولي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
https://sarabic.ae/20250307/قطر-إسرائيل-رفضت-كل-ما-عُرض-عليها-مقابل-إقامة-دولة-فلسطين--1098486077.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
ماكرون: فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة، بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وقال ماكرون خلال مقابلة: "أريد التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولن أفعل ذلك لإرضاء هذا الشخص أو ذاك بل لأنه سيكون عادلاً، ولأنني أريد المشاركة في ديناميكية".
وأضاف: "في يونيو المقبل، خلال المؤتمر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، قد نتمكن مع المملكة العربية السعودية من الانتهاء من حركة الاعتراف المتبادل من قبل عدد من الدول".
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات سياسية، وقد تحمل دلالات رمزية كبيرة في السياق الدولي.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن إسرائيل عُرضت عليها ضمانات أمنية واندماج اقتصادي في العالم العربي مقابل الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، لكنها رفضت كل هذه العروض.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر
و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.