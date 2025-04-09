https://sarabic.ae/20250409/ماكرون-فرنسا-قد-تعترف-بالدولة-الفلسطينية-في-يونيو-المقبل-1099390226.html

ماكرون: فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل

ماكرون: فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة، بحلول يونيو/حزيران المقبل. 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T18:45+0000

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وقال ماكرون خلال مقابلة: "أريد التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولن أفعل ذلك لإرضاء هذا الشخص أو ذاك بل لأنه سيكون عادلاً، ولأنني أريد المشاركة في ديناميكية".وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات سياسية، وقد تحمل دلالات رمزية كبيرة في السياق الدولي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.

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